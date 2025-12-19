Productores y fotógrafos: la tercera semana de diciembre 2025 en la Patagonia, en cuatro fotos

Maíz, nogales y bellotas de roble. La diversidad y potencial de la producción en la Norpatagonia quedan demostrados en este compilado de fotos enviadas por los productores y encargados de campos.

Si deseás compartir las imágenes de tu campo con Río Negro Rural, enviarlas a rural@rionegro.com.ar, indicando localidad y adjuntando una breve descripción. La misma será publicada tanto en la web de Diario RÍO NEGRO como en la contratapa del suplemento Rural, que sale todos los domingos con el diario.

Lamarque, Río Negro.

Matías Rodríguez, productor agropecuario del Valle Medio, retrató el estado de avance del maíz en este prolijo cuadro.



Choele Choel, Río Negro.

Humberto Castro, de Trufas de la Patagonia, comparte esta imagen de las bellotas que crecen en sus robles.



Negro Muerto, Río Negro.

Natalia Ferrarino, martillera y corredora pública inmobiliaria, tomó esta foto en una visita realizada a campos de la zona.

