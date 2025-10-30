Apicultura: talleres en Neuquén y La Pampa sobre tendencias de consumo y estándares de calidad internacionales

En el marco del Programa de Cooperación Avanzada con el Cono Sur de América Latina —impulsado por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP) de España y gestionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)—, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) organizará en Argentina dos talleres especializados para el fortalecimiento del sector apícola.

Los encuentros, titulados “Tendencias de consumo y estándares internacionales de calidad en productos apícolas”, estarán a cargo de destacados referentes del ámbito internacional: Juan Manuel Jiménez Delgado, jefe del Servicio de Control de Calidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA), y María Esther Ordóñez Dios, presidenta del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Miel de Galicia.

Los encuentros se realizarán los días 10 y 11 de noviembre en el Auditorio de la Municipalidad de Neuquén, y se replicarán el 13 y 14 de noviembre en la sede del INTI-La Pampa ubicada en General Pico.

A lo largo de las jornadas se abordarán las tendencias de consumo de productos apícolas con agregado de valor y los estándares internacionales de calidad, compartiendo experiencias de Europa y América Latina. Se tratarán, entre otros temas:

Las políticas de calidad y certificaciones en Europa.

Los sistemas de indicaciones geográficas y denominaciones de origen

La innovación en el agregado de valor

Los nichos de mercado

La prevención del fraude en la miel

La diversificación de productos apícolas

Estas actividades buscan fortalecer las capacidades técnicas y comerciales del sector apícola argentino, promoviendo la incorporación de herramientas de gestión de calidad, autenticidad e innovación que contribuyan a la competitividad de los productos nacionales en mercados internacionales.

Talleres de apicultura en Neuquén y La Pampa: los expositores

María Esther Ordóñez Dios es veterinaria especializada en apicultura, presidenta del Consejo Regulador de la IGP Miel de Galicia y académica de la Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia. Con más de 20 años de experiencia, ha liderado programas de mejora sanitaria, trazabilidad e innovación en la Agrupación Apícola de Galicia, participando en proyectos europeos orientados al desarrollo sostenible y la autenticidad de la miel.

Juan Manuel Jiménez Delgado es licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y en Biología, funcionario del MAPA y coordinador del Control Oficial de la Calidad Alimentaria en España. Es representante ante la Comisión Europea en la “Plataforma de la Miel” y lidera iniciativas nacionales sobre caracterización y control de calidad de mieles monoflorales.

Talleres de apicultura en Neuquén y La Pampa: informes e inscripción