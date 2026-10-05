El instituto Balseiro convoca a estudiantes de todo el país para sus becas de verano en Bariloche

Hasta el 11 de octubre, el instituto Balseiro recibe postulaciones para sus becas de verano, un programa para que jóvenes de todo el país conozcan y desarrollen tareas en los laboratorios del Centro Atómico Bariloche. Pueden postularse estudiantes o recientemente graduados de carreras de ciencias -físicas, químicas y afines- e ingenierías de universidades argentinas.

«Son tres semanas de trabajo intensivo con el laboratorio que eligieron y finaliza con la entrega de un informe que pasa a ser parte de nuestra biblioteca», explicó Federico Mezio, docente del instituto Balseiro y coordinador del programa, que se llevará a cabo durante febrero del 2027.

El año pasado, 10 estudiantes de diferentes provincias del país viajaron a Bariloche para participar. Luisa Fernández Albanesi, investigadora y organizadora del programa de becas, señaló que los estudiantes «vienen con una idea del futuro y se van con un panorama mucho más amplio».

La cursada es intensa. Hay clases por las mañanas y por las tardes. Foto: Marcelo Martínez

Al llegar a la ciudad, los estudiantes visitan los laboratorios y conocen las propuestas vigentes en las que podrán involucrarse. Durante tres semanas participan en un proyecto de investigación en el Centro Atómico, el Balseiro o Intecnus, y al finalizar realizan una presentación con los resultados junto a un informe escrito.

La beca incluye el alojamiento durante toda la estadía, y en algunos casos puede llegar a cubrir gastos de traslado desde y hacia Bariloche, así como de manutención. Sin embargo, estas últimas son limitadas y desde la institución recomiendan «evaluar las posibilidades de poder afrontar parte de estos gastos al momento de postularse».

«Una experiencia enriquecedora»

En febrero de 2026, estudiantes de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, de Corrientes y otras provincias del país, llegaron a Bariloche para cursar la beca de verano, que dura un mes e implica el trabajo en laboratorio, guiados por profesionales del instituto, que lleva 70 años formando científicos e investigadores reconocidos a nivel mundial.

«Es una experiencia enriquecedora, sobre todo estar en laboratorios que no tenemos en mi universidad. Es muy distinto a todo lo que conocía antes», relató Guadalupe Paz, en un video publicado por el instituto, y remarcó que «es una de las pocas oportunidades que hay para estudiantes de grado dentro del país». Con 23 años, Paz se graduó en física en la universidad nacional de Río Cuarto, en Córdoba.

Becas de Verano: el Balseiro abrió la convocatoria para 2027. Foto: Gentileza Balseiro.

De la misma provincia llegó Julieta Farfán, que estudia en la Universidad nacional de Córdoba y cursó su beca en Intecnus. «Aprendí diferentes técnicas de prepación de muestras. Nunca había usado los equipos que usé acá, me voy con mucha experiencia por ese lado», señaló la becaria.

Baltasar Fernández, que cursó su beca en el laboratorio de propiedades mecánicas, contó que «es una experiencia muy positiva tanto por el lado académico como humano». Baltasar es de Carhué, provincia de Buenos Aires, y es estudiante de ingeniería mecánica en la Universidad nacional del Sur.

Requisitos para postularse

El programa de becas de verano del instituto Balseiro está disponible para estudiantes de universidades argentinas que se desempeñen en las áreas de ingeniería y ciencias como física, química y afines.

Para participar de este programa, los estudiantes deben tener -antes del 1 de octubre de este año- al menos el 75% de la carrera aprobada. En caso de tratarse de graduados, sólo podrán presentarse aquellas personas que hayan finalizado los estudios con posterioridad al 1 de febrero del 2026.

Antes del 11 de octubre, los interesados deberán presentar, a través de la web del instituto Balseiro, el formulario de inscripción, junto a una carta de recomendación firmada por un profesional que haya trabajado con la persona postulante, además del currículum, certificado de materias aprobadas y un texto donde se relate la motivación para participar del programa.