Baja de retenciones: opiniones del campo unificadas y divididas tras el anuncio de Javier Milei

El reciente anuncio del presidente Javier Milei sobre la baja “permanente” de las retenciones a la carne, la soja y otros granos generó reacciones positivas como críticas, dentro del arco político y del sector agropecuario.

Entre las voces a favor de las declaraciones del presidente se encuentra Marcos Pereda Born, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, quien aseguró en su cuenta de X que el camino elegido por el mandatario es el correcto. “La decisión del Presidente de reducir las retenciones es un gran avance que debemos celebrar. Reclamar lo que es justo de manera enérgica y sostenida rinde frutos. Es un primer gran paso hacia la eliminación definitiva”, afirmó.

Por su parte, Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, también respaldó los anuncios de Milei en relación con la baja de retenciones al sector agropecuario. “Los anuncios del Presidente en el marco de la Exposición Rural de Palermo son auspiciosos, tanto en lo que respecta a medidas de facilitación, desregulación e incentivos, como en los derechos de exportación”, expresó. Además, agregó: “La baja de retenciones a la soja del 33% al 26%, y del 12% al 9,5% para todos los granos, será permanente y eso generará un efecto favorable de mayor producción, que apoyamos totalmente”.

Sin embargo, entre los destinatarios de esta medida que, en cierta forma, trae alivio al sector y que algunos califican como conservadora, también se escuchan voces críticas o cautelosas, como la de Juan Neiman, productor agropecuario y ganadero, quien ve esto como un incentivo, pero con matices. “El campo es el sector más libertario de la sociedad argentina. Las retenciones que padecemos desde hace años los productores no existen en ninguna parte del mundo. Entendemos que el compromiso del Presidente con el sector es real, pero también sabemos que nuestra situación no se puede arreglar en tan poco tiempo. Él necesita tiempo, y no sé si estamos preparados para eso”.

Además, Neiman relató que cuando se implementaron las retenciones y el bloqueo a las exportaciones de carne y cereales, perdió todo su capital. “Tenía una empresa pujante y, de pronto, me fundí. Ahora solo tengo unos pocos animales para poder subsistir”, dijo.

En cuanto al contexto actual de la ganadería y el agro Neiman afirma que no se logra cimplir con la demanda requerida por el mercado y que por otra parte, el agro no atraviesa el mejor momento debido a la baja de los precios. “La ganadería está bien, porque el mercado internacional funciona y, además, porque la demanda de carne no está abastecida. Eso no pasa con los cereales, que tienen los precios más bajos de la historia. En nuestro país está saturada la demanda de campos para sembrar, y de esto se benefician los arrendatarios, que suben los precios de los alquileres y se llevan todo el dinero a costa de los productores que trabajamos la tierra”, sentenció.

Finalmente, destacó que las políticas del actual gobierno han beneficiado al sector en algunos aspectos, como la compra de insumos para la siembra, entre ellos el glifosato. “Cuando se fue Macri en 2019, comprábamos el litro de glifosato a 3,90 dólares. Durante el gobierno de Alberto Fernández nos costaba 11 dólares, y actualmente lo estamos pagando 4 dólares. Esto nos ayuda y nos incentiva a querer invertir y producir en el país”, afirmó.

