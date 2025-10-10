Centenario está de aniversario: «Familia Dietrich», la raíz chacarera que resiste 

*Por Juan Pablo Iozzia

Centenario cumple un nuevo aniversario y, con él, se enciende la memoria de una ciudad que nació chacarera y que aún late en sus chacras, a pesar del avance urbano y los cambios que trajo la historia. Entre quienes defienden ese pulso productivo se encuentra Daniela Dietrich, tercera generación de productores y creadora del emprendimiento «Familia Dietrich», dedicado a la producción agroecológica y artesanal de nueces.

“Para mí sostener la producción como tercera generación es parte de mi historia. Yo siento que la tierra es parte de mi vida cotidiana, es esa posibilidad de conectarme con la naturaleza”, explica Daniela con la firmeza de quien eligió continuar un legado, pero también reinventarlo.

En su voz se mezcla orgullo y compromiso, un homenaje a aquellas y aquellos pioneros que hace más de cien años forjaron este valle productivo.

Pero la historia no está exenta de tensiones. Hoy, Centenario se debate entre la identidad chacarera y la presión inmobiliaria que avanza de la mano de Vaca Muerta. “Este es un gran desafío: poder continuar sosteniendo la defensa de la tierra productiva. Porque los pueblos tienen que alimentarse. ¿Dónde vamos a producir alimentos si avanzamos con la urbanización y cementamos las chacras?”, se pregunta Dietrich. Y en esa pregunta hay una advertencia y una invitación a la reflexión colectiva.

El emprendimiento no se detiene en el presente. Desde 2016, «Familia Dietrich» se sumó a otros productores de Centenario y Vista Alegre en una red de agroturismo. “Me parece una herramienta que ayuda a fortalecer a productores y productoras y, además, a generar una propuesta de valor vinculada a la producción primaria”, cuenta. El proyecto busca abrir las puertas de las chacras a escuelas, turistas y vecinos curiosos por conocer cómo se produce y por qué es tan importante sostener esa tradición.

Foto: Gentileza.

En este aniversario de Centenario, Daniela deja un mensaje claro: “Que prioricen la compra de cercanía, que valoren a quienes seguimos sosteniendo esta forma de producción. No solo somos un espacio productivo, también somos un espacio natural privilegiado que hay que defenderlo y acompañarlo”. En sus palabras resuena la esencia de la ciudad: Centenario sigue siendo chacarera, y en familias como los Dietrich encuentra su raíz más profunda.

Confira todas las notas del Aniversario de Centenario acá