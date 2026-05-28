Cómo es la obra de US$ 14 millones que busca potenciar la Margen Norte de Río Negro

El Gobierno de Río Negro avanza con un proyecto de electrificación rural para Guardia Mitre que promete transformar el abastecimiento energético de la región y potenciar el desarrollo productivo de la Margen Norte. La iniciativa forma parte de un plan estratégico financiado a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que prevé obras clave para distintas zonas de la provincia.

La propuesta integra un programa de infraestructura productiva impulsado por la Provincia, con una inversión total estimada en US$ 85 millones destinados a obras de riego, electrificación rural y gestión del riesgo agropecuario.

En el caso de Guardia Mitre, el proyecto contempla una inversión cercana a los US$ 14 millones para mejorar la disponibilidad energética y responder a una demanda histórica de productores y vecinos de la zona.

Una obra clave para el desarrollo de la Margen Norte

Durante la consulta pública realizada en Guardia Mitre, Agustín Vidal, integrante del equipo de la Secretaría de Energía Eléctrica, explicó los principales alcances técnicos de la iniciativa y destacó el impacto que tendrá en el crecimiento productivo regional.

«El proyecto eléctrico en sí consiste en aprovechar la estación transformadora de Transcomahue, que está ubicada en cercanías de General Conesa y que tiene potencia disponible para abastecer esta demanda», señaló.

La obra prevé la construcción de un electroducto que cruzará la Ruta Nacional 251 y el río Negro para luego avanzar por la Margen Norte. Según detallaron desde el área técnica, se desarrollará una red eléctrica de distribución de 85 kilómetros en 33 kV entre General Conesa y Guardia Mitre.

La infraestructura permitirá mejorar la calidad del servicio y ampliar las posibilidades de producción en una zona considerada estratégica por su potencial agropecuario.

Doble abastecimiento y mayor confiabilidad

Actualmente, Guardia Mitre recibe energía eléctrica desde Viedma. Con la nueva obra, la localidad contará también con abastecimiento desde General Conesa, lo que permitirá reforzar el sistema y mejorar la confiabilidad del servicio.

«Va a permitir el desarrollo de todos los productores que están sobre esa margen y además va a llegar a la localidad de Guardia Mitre», explicó Vidal.

La incorporación de una segunda vía de abastecimiento energético aparece como uno de los puntos centrales del proyecto, especialmente para responder a las necesidades de crecimiento productivo y garantizar un suministro más estable.

Más energía para producir y crecer

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la electrificación rural abrirá nuevas posibilidades para el desarrollo de áreas productivas y permitirá acompañar sistemas más eficientes y sustentables, incluyendo alternativas de generación distribuida.

«Es un proyecto muy anhelado por los productores y por la gente de Guardia Mitre, que tiene que ver justamente con el abastecimiento eléctrico para resolver la falta de energía eléctrica que tiene el área», agregó Vidal.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta entre la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, con el objetivo de consolidar infraestructura estratégica para el interior provincial.

«Desde la Secretaría de Energía Eléctrica estamos colaborando con el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de la Provincia en armar el proyecto en conjunto para dar solución a esta problemática», indicó.