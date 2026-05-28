Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los financieros este jueves 28 de mayo 2026
La rueda cambiaria define el cierre mensual para el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL bajo la supervisión del Banco Central. Repasamos las pizarras del Banco Nación y la tendencia de la brecha.
Dólar hoy: en la apertura de este jueves 28 de mayo 2026, el mercado de cambios argentino transita una jornada de consolidación técnica y volumen operativo estable. Según los últimos datos del Banco Central (BCRA), la estrategia de administración de liquidez ha permitido mantener la volatilidad en rangos mínimos, favoreciendo la acumulación de reservas internacionales.
En este escenario, el dólar oficial continúa operando como el ancla de las expectativas mayoristas, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL reflejan un equilibrio sólido en el mercado de capitales, respaldado por una oferta privada fluida.
Cotizaciones del dólar oficial en Neuquén y Río Negro: ¿a cuánto comprar este jueves 28 de mayo 2026?
En Neuquén, el dólar oficial inicia este jueves 28 de mayo 2026 en el Banco Provincia a:
- $1.365 para la compra.
- $1.435 para la venta.
En tanto, en Río Negro el dólar oficial arranca este jueves 28 de mayo 2026 en el Banco Patagonia a:
- $1.385 para la compra.
- $1.435 para la venta.
Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: jueves 28 de mayo 2026
El dólar oficial inicia su rueda en el Banco Nación (BNA) a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta. Este valor responde al sendero de microdevaluaciones diarias que la autoridad monetaria aplica, para preservar la competitividad de la moneda local sin generar presiones adicionales sobre la inflación.
En paralelo, el dólar tarjeta, que incluye los componentes impositivos para consumos y servicios digitales en el exterior, se posiciona en los:
$1.859.
Según los reportes de transparencia del BNA, esta estabilidad del dólar oficial minorista facilita la planificación financiera de cara al último fin de semana del mes.
Dólar oficial hoy: qué dicen las pizarras de los bancos este jueves 28 de mayo 2026
El dólar oficial en el circuito minorista es una de las referencias centrales del mercado, bajo el monitoreo constante del Banco Central. En los principales bancos, estas son las cotizaciones oficiales en la apertura de la actividad:
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1375
|1425
|Banco Nación
|1380
|1430
|Banco ICBC
|1375
|1435
|Banco BBVA
|1385
|1435
|Banco Supervielle
|1390
|1440
|Banco Ciudad de Bs As
|1370
|1430
|Banco Patagonia
|1385
|1435
|Banco Hipotecario
|1390
|1430
|Banco Santander
|1380
|1430
|Banco Credicoop
|1380
|1430
|Banco Macro
|1375
|1435
|Banco Piano
|1385
|1440
|Banco BPN
|1365
|1435
Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: jueves 28 de mayo 2026
En el ámbito bursátil, el dólar MEP o dólar bolsa cotiza esta mañana a:
- $1.430, mostrando una paridad constante frente a la demanda de los ahorristas.
Por su parte, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:
- $1.480, consolidándose como la herramienta de preferencia para la gestión de activos corporativos de gran escala.
La calma observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL, durante este jueves, es atribuida por especialistas a la absorción de liquidez y a la firmeza de las tasas de interés reales positivas, que incentivan la permanencia en instrumentos de ahorro en pesos.
Cotización del dólar blue: jueves 28 de mayo 2026
Por su parte, el dólar blue abre a:
- $1.420 para la compra.
- $1.440 para la venta.
Al igual que en las jornadas previas, la convergencia de estos indicadores sugiere un cierre de mayo 2026 con alta previsibilidad macroeconómica.
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