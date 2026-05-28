Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los financieros este jueves 28 de mayo 2026.-

Dólar hoy: en la apertura de este jueves 28 de mayo 2026, el mercado de cambios argentino transita una jornada de consolidación técnica y volumen operativo estable. Según los últimos datos del Banco Central (BCRA), la estrategia de administración de liquidez ha permitido mantener la volatilidad en rangos mínimos, favoreciendo la acumulación de reservas internacionales.

En este escenario, el dólar oficial continúa operando como el ancla de las expectativas mayoristas, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL reflejan un equilibrio sólido en el mercado de capitales, respaldado por una oferta privada fluida.

Cotizaciones del dólar oficial en Neuquén y Río Negro: ¿a cuánto comprar este jueves 28 de mayo 2026?

En Neuquén, el dólar oficial inicia este jueves 28 de mayo 2026 en el Banco Provincia a:

$1.365 para la compra.

$1.435 para la venta.

En tanto, en Río Negro el dólar oficial arranca este jueves 28 de mayo 2026 en el Banco Patagonia a:

$1.385 para la compra.

$1.435 para la venta.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: jueves 28 de mayo 2026

El dólar oficial inicia su rueda en el Banco Nación (BNA) a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta. Este valor responde al sendero de microdevaluaciones diarias que la autoridad monetaria aplica, para preservar la competitividad de la moneda local sin generar presiones adicionales sobre la inflación.

En paralelo, el dólar tarjeta, que incluye los componentes impositivos para consumos y servicios digitales en el exterior, se posiciona en los:

$1.859.

Según los reportes de transparencia del BNA, esta estabilidad del dólar oficial minorista facilita la planificación financiera de cara al último fin de semana del mes.

Dólar oficial hoy: qué dicen las pizarras de los bancos este jueves 28 de mayo 2026

El dólar oficial en el circuito minorista es una de las referencias centrales del mercado, bajo el monitoreo constante del Banco Central. En los principales bancos, estas son las cotizaciones oficiales en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1375 1425 Banco Nación 1380 1430 Banco ICBC 1375 1435 Banco BBVA 1385 1435 Banco Supervielle 1390 1440 Banco Ciudad de Bs As 1370 1430 Banco Patagonia 1385 1435 Banco Hipotecario 1390 1430 Banco Santander 1380 1430 Banco Credicoop 1380 1430 Banco Macro 1375 1435 Banco Piano 1385 1440 Banco BPN 1365 1435

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: jueves 28 de mayo 2026

En el ámbito bursátil, el dólar MEP o dólar bolsa cotiza esta mañana a:

$1.430, mostrando una paridad constante frente a la demanda de los ahorristas.

Por su parte, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1.480, consolidándose como la herramienta de preferencia para la gestión de activos corporativos de gran escala.

La calma observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL, durante este jueves, es atribuida por especialistas a la absorción de liquidez y a la firmeza de las tasas de interés reales positivas, que incentivan la permanencia en instrumentos de ahorro en pesos.

Cotización del dólar blue: jueves 28 de mayo 2026

Por su parte, el dólar blue abre a:

$1.420 para la compra.

$1.440 para la venta.

Al igual que en las jornadas previas, la convergencia de estos indicadores sugiere un cierre de mayo 2026 con alta previsibilidad macroeconómica.