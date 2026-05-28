Tregua rota en el estrecho de Ormuz: Estados Unidos e Irán desatan el peor ataque militar cruzado desde abril

El precario alto el fuego en Medio Oriente saltó por los aires. Estados Unidos e Irán protagonizaron este jueves el peor enfrentamiento armado desde que entró en vigor la tregua del pasado 8 de abril. En un operativo de madrugada, las fuerzas norteamericanas derribaron cuatro drones iraníes y bombardearon una instalación terrestre en el sur del país.

La respuesta de Teherán fue inmediata: los Guardianes de la Revolución lanzaron un contraataque con misiles y drones hacia posiciones aliadas de Washington, haciendo tambalear las mesas de negociación diplomática.

La escalada militar se concentró en la ciudad costera de Bandar Abás, la base naval más importante del régimen islámico. El recrudecimiento del conflicto sepultó de inmediato el optimismo de los mercados internacionales, que miran con alarma cómo el Estrecho de Ormuz —el paso clave por donde circula la quinta parte del petróleo mundial— permanece bajo un bloqueo absoluto de facto.

Drones, misiles y alertas de impacto en Kuwait

El parte de las hostilidades, reconstruido a través de reportes oficiales de las agencias Reuters y AFP, expone un escenario de guerra abierta en el Golfo Pérsico:

La ofensiva de Estados Unidos: un funcionario del Pentágono confirmó el derribo de cuatro aeronaves no tripuladas que representaban una «amenaza inminente» en el Estrecho de Ormuz y el bombardeo de una estación de control terrestre en Bandar Abás.

un funcionario del Pentágono confirmó el derribo de cuatro aeronaves no tripuladas que representaban una «amenaza inminente» en el Estrecho de Ormuz y el bombardeo de una estación de control terrestre en Bandar Abás. La represalia iraní: Teherán confirmó el ataque a una base militar estadounidense, mientras su aliado estratégico, Kuwait , denunció de forma simultánea estar bajo una lluvia de misiles y drones en su territorio.

Teherán confirmó el ataque a una base militar estadounidense, mientras su aliado estratégico, , denunció de forma simultánea estar bajo una lluvia de misiles y drones en su territorio. Hostilidad naviera: la televisión estatal iraní informó que sus fuerzas costeras realizaron disparos de advertencia contra buques mercantes que intentaban forzar el paso por el corredor marítimo.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmaíl Baghaei, condenó los bombardeos calificándolos como una violación flagrante de la soberanía nacional y advirtió que tomarán «todas las medidas necesarias» para responder a la agresión.

La furia de Donald Trump y el freno al acuerdo de paz en el estrecho de Ormuz

El estallido bélico coincide con una fuerte ofensiva diplomática y económica de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump congeló las expectativas de un entendimiento inminente, desmintió los reportes de Teherán sobre un supuesto «acuerdo marco» para terminar la guerra y aplicó nuevas sanciones financieras contra la autoridad portuaria iraní que controla el tránsito de hidrocarburos.

Fiel a su estilo, Trump redobló la apuesta y lanzó una dura advertencia militar que encendió las alarmas de la diplomacia internacional: amenazó explícitamente con «volar por los aires» a Omán si ese país intenta convalidar o imponer regulaciones propias sobre el tráfico de buques en el Estrecho de Ormuz.

Con las conversaciones de paz en un punto muerto y la zona portuaria convertida en un teatro de operaciones activas, los analistas de Wall Street prevén una nueva disparada en los precios internacionales de la energía y los fletes logísticos de la marina mercante global.

Con información de AFP.