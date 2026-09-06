¿Compraste el ternero caro?: La salida es por arriba

Habiendo pasado dos tercios del año 2026, un tema recurrente en las consultas es cómo encarar la primavera con las recrías. Recordemos que en marzo de este año el ternero tocó precios históricos en pesos, y no era raro ver operaciones convalidadas en $7.000/kg (o incluso más), que en aquel momento representaban la friolera de 1.000 dólares por ternero. Es importante tener en cuenta que cuando uno tomó la decisión de quedarse con ese ternero, por la razón que fuera, alguien lo empezó a financiar. El costo de oportunidad de no vender ese ternero quedó fijado en 1.000 dólares, aunque el ternero fuese propio y el campo y el pasto también. El productor ganadero es muy afecto a no tomar en cuenta estos costos de oportunidad, ya que dice “¿qué otra cosa voy a hacer?”, “el pasto ya lo tengo”, etc., todas cuestiones lógicas pero que a veces nos hacen tomar decisiones equivocadas o no tener todos los elementos correctos para una mejor elección de opciones.

Desde chico me enseñaron que el reproche estaba prohibido, sobre todo cuando uno ya no puede torcer el rumbo de una decisión tomada. Así las cosas, si uno tomó la decisión de quedarse con ese ternero caro, y hoy ve que el precio de esa categoría está por debajo en términos nominales (mucho más en términos reales, o sea, ajustado por inflación) y encima el precio del recriado a hoy está por lo menos 1.000 pesos abajo por kilo, tiene que ponerse a pensar en cómo arreglar ese entuerto, en lugar de salir a buscar culpables por ahí.

Es así, querido lector, que si se compró el ternero caro y el recriado está barato, la salida es por arriba. ¿Qué quiero decir con esto?: que debemos licuar esa relación de compraventa negativa metiéndole la mayor cantidad de kilos posibles a ese ternero antes de decidir meterlo en el feedlot para la fase de engorde final. Idealmente, con estas relaciones de compraventa uno debería llegar casi a duplicar el peso con el que recibió el ternero, para poder llegar con base positiva al momento crucial de la terminación, que es un momento de kilos a ganar más caros y en donde cualquier cambio en el mercado tiene una influencia muy alta en el negocio.

Entrando en la primavera, comenzamos con algunas buenas noticias: los días se alargan y las temperaturas aumentan, lo que redunda en mayores tasas de crecimiento del pasto (sean verdeos de invierno en su fase final o pasturas consociadas con base primavera-estival) en las zonas productivas. Otra buena noticia es que, en los últimos tres años, la estacionalidad de precio del novillito recriado jugó a nuestro favor, aumentando considerablemente tanto cuando se la expresa dólares como en pesos ajustados por inflación.

Un aumento de precio en noviembre y diciembre nos permitiría capitalizar mucho mejor todos los kilos de aumento que venimos trayendo con nuestro animal recriado (precio por cantidad).

En la Figura 1, las líneas verdes marcan la evolución de la categoría novillito recriado (esto es, listo para entrar a engordarse en un feedlot) de los últimos 9 años, mientras que las líneas naranjas muestran la evolución solamente de los últimos 3 años. Obsérvese el abrupto aumento que experimentó esta categoría en los meses de noviembre-diciembre, mucho más notable cuando se la expresa en dólares contado con liquidación (curva de la izquierda) que cuando se la expresa en pesos reales (curva de la derecha). De cualquier manera, un aumento de precio en este momento nos permitiría capitalizar mucho mejor todos los kilos de aumento que venimos trayendo con nuestro animal recriado (aumenta el P x Q, o precio por cantidad).

Está claro que lo que mostramos es lo que ha pasado, pero no sabemos a ciencia cierta si esto va a pasar también este año. Entonces, volviendo a lo que decíamos antes (la salida es por arriba), lo que hoy tenemos que hacer es maximizar la eficiencia de utilización del pasto producido con el pastoreo de los novillitos, buscando la mayor ganancia de peso posible sin caer en engrasamientos prematuros. Pero es menester intentar licuar la relación compraventa con la que entramos al negocio. Si llegamos a noviembre y el precio aumenta, entonces para nosotros será un doble buen negocio, porque le habremos metido buena cantidad de kilos, y esos kilos valdrán más, generando mucho mayor ingreso económico. Si no aumentan los precios, la ganancia será más austera y estará basada en la gran cantidad de kilos que se le puso a cada animal.

Nunca están de más algunos tips para mejorar la eficiencia de utilización del forraje que se produce en primavera. Recordemos lo importante que es lo básico: la lógica 1) caminería, 2) aguadas, 3) apotreramiento, 4) fertilización. Teniendo caminos para preparar aguadas y hacer que los animales lleguen bien a las mismas es fundamental y sienta los cimientos para un buen apotreramiento. El pastoreo debería ser en parcelas, que pueden ser de ocupación diaria o de rotación cada 3 días, pero el principio es el mismo: dejar un remanente de aproximadamente 1,5 puños (ya no es un puño, ahora debe ser más). Esto es para poder comer la parte más nutritiva del pasto, y dejar suficiente remanente para que ese rebrote venga más vigoroso y rápido. Así, podemos dar vueltas de menor intensidad, pero mayor frecuencia en el tiempo, lo que permite lograr mayores aumentos de producción tanto de pasto como de ganancia de peso. Cada animal come mejor porción de pasto, y al dejar un poco más de remanente nos aseguramos de que ninguno pasa hambreado a la siguiente parcela, lo cual es un reaseguro extra contra problemas como el empaste en alfalfa, por ejemplo.

Un punto adicional para finalizar: necesitamos aumentar la ganancia de peso de nuestras recrías. No solo para diluir la compraventa, sino porque tenemos chances de capturar más precios y no hay castigo por pasarnos de los 300 kg en el recriado, y porque además estaremos contribuyendo a la mejor calidad de carne futura de ese animal. En columnas anteriores hemos explicado lo que significan los atributos área de ojo de bife y marmoreo y cómo se logran, haciendo énfasis en esta etapa de recría. La salida a esta aparente encerrona, señores, es por arriba.

(*) Ingeniero agrónomo y PhD en Producción Animal. Profesor titular Fauba. Investigador INPA-Conicet. Consultor en ganadería.

Contacto: colombat@agro.uba.ar

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