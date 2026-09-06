Islas Malvinas | Descartan financiamiento externo para la base militar en Tierra del Fuego: Presti dará detalles sobre fondos

El Gobierno de Javier Milei anunció la semana pasada por cadena nacional la construcción de una base militar en Tierra del Fuego, vinculada a la causa por las Islas Malvinas. Al respecto, dijo que se ampliarán los recursos del Ministerio de Defensa. Por el momento se descartó financiamiento externo pese a que se mantienen conversaciones con la administración de Donald Trump.

El ministro Carlos Presti dará esa semana más detalles sobre los fondos y de dónde saldrán.

Islas Malvinas: descartan financiamiento externo para la base naval

El Gobierno nacional descarta que para la construcción de la base naval se recurre a financiamiento extranjero, señaló Infobae. Sin embargo, aún hay pocos detalles cómo será el plan de ejecución.

El medio de Buenos Aires sostuvo que en estos días el ministro de Defensa, el teniente Carlos Presti daría información sobre el financiamiento para la base en Tierra del Fuego que anunció el jueves pasado el presidente. Se mira como modelo la base de Punta Arenas que tiene Chile.

Se habla de un costo que rondaría mínimo los 300 millones de dólares. «¿Cómo se va a financiar el resto? “Va a ser sin dudas con fondos propios”, dijo una fuente de Casa Rosada.

Este martes hay previsto una conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier pero no hay confirmación que se refiera al tema.

Sobre la Base Militar que se construiría en Tierra del Fuego, el canciller argentino, Pablo Quirno, dijo en diálogo con Radio Rivadavia: «Es fundamental para tener presencia con respecto a ser un polo logísticos y también de las actividades en el Atlántico Sur». También descartó conflictos bélicos.

Islas Malvinas y una discusión en el Congreso

Con Noticias Argentinas

La Casa Rosada busca que el Congreso discuta un paquete de iniciativas que refuercen la estrategia diplomática, jurídica y económica en el Atlántico Sur. La semana pasada se comunicó que habrá sanciones para las empresas petroleras que operen en las Islas Malvinas.

La intención del Ejecutivo es que el Parlamento aborde un debate integral, para lo cual enviará proyectos vinculados a la explotación de recursos naturales, la regulación de actividades comerciales en la zona en disputa, la presencia argentina en el Atlántico Sur y la coordinación con organismos internacionales.

Fuentes oficiales señalaron que el Gobierno pretende que la discusión tenga “consenso transversal” y que se convierta en una política de Estado sostenida más allá de coyunturas partidarias.