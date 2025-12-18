Con foco en la alfalfa bajo pastoreo, cerró en General Conesa el ciclo anual de talleres ganaderos a campo

Productores ganaderos del Valle Irrigado de General Conesa participaron el miércoles de una jornada técnica dedicada al manejo de la alfalfa bajo pastoreo. El encuentro, realizado en la Colonia Santa Rosa, cerró el ciclo anual de talleres a campo impulsado por instituciones locales y provinciales.

La actividad se desarrolló en la chacra de los productores Juliana Van Konijnemburg y Mario Assef, y estuvo centrada en el «Manejo de la alfalfa bajo pastoreo en sistemas bajo riego», con la disertación de Ignacio Ávila, del semillero Gentos. La temática resultó clave para optimizar el funcionamiento de los sistemas ganaderos en los valles irrigados y prevenir el empaste en los animales.

La jornada formó parte del quinto encuentro del ciclo de talleres a campo que se realizó de manera articulada entre la Cámara Agraria de Conesa, el INTA, la Provincia de Río Negro a través del Endecon, el Programa Ganadero Bovino Provincial y la Secretaría de Agricultura, sumándose en esta instancia el Curzas de la Universidad Nacional del Comahue.

A lo largo del ciclo, productores, técnicos y estudiantes profundizaron en herramientas prácticas orientadas a maximizar el aprovechamiento de los recursos forrajeros y mejorar la rentabilidad de los sistemas productivos.

Pastoreo eficiente, riego y planificación: los ejes técnicos del ciclo

Entre los ejes abordados se destacaron el manejo del pastoreo eficiente, con especial atención a los tiempos de descanso y ocupación para garantizar la persistencia de la alfalfa; las pautas de riego, orientadas a optimizar el uso del agua y aumentar los kilos de materia seca por hectárea; y la planificación forrajera, como herramienta para lograr sistemas ganaderos más previsibles y rentables.

Las capacitaciones también pusieron el foco en el proceso de reconversión productiva que atraviesa la región. Según informaron, en los últimos años, la actividad frutícola registró un fuerte retroceso: de 108 fruticultores quedaron solo 11. Muchos de esos productores se volcaron, directa o indirectamente, a la ganadería bovina y ovina, desarrollando además distintos tipos de forrajes, como fardos, rollos y maíz.

El presidente de la Cámara Agraria de Conesa, Daniel Vázquez, valoró la convocatoria y el acompañamiento técnico de las instituciones participantes. Señaló que «era necesario poner en la agenda que la ganadería que se está desarrollando en los valles irrigados viene a complementar un ciclo importante en la cadena de la carne», y remarcó la importancia de «asistir a los productores en ese proceso».

Vázquez destacó a Diario RÍO NEGRO, que la ganadería en la región creció de manera significativa en los últimos años, aunque sin coordinación ni acompañamiento institucional. «De 108 fruticultores quedan nada más que 11; antes Conesa se veía como un pueblo hortícola, sobre todo por la cebolla, y no estaba visibilizado el crecimiento de la ganadería. Al revisar los números del SENASA nos dimos cuenta del incremento real del sector», explicó.