Congreso de Coninagro: lo que dejó la edición 2025 de la cita anual del cooperativismo argentino

Con el lema “Las cooperativas, protagonistas del desarrollo argentino”, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) celebró en Buenos Aires la octava edición de su Congreso Internacional, justo en el día de su 69° aniversario. El encuentro reunió durante más de cuatro horas a dirigentes, economistas, funcionarios nacionales y gobernadores, pero también (y sobre todo) a productores y representantes de cooperativas agropecuarias de todo el país, que compartieron experiencias productivas y remarcaron la vigencia del modelo asociativo.

El auditorio de la Bolsa de Cereales fue escenario de un debate atravesado por la política y la economía, con discursos de Guillermo Francos, jefe de Gabinete nacional, y Axel Kicillof, gobernador bonaerense. Ambos dejaron planteadas sus visiones sobre el rumbo macroeconómico. Sin embargo, el pulso productivo del Congreso lo marcaron las exposiciones de los casos cooperativos, que evidenciaron la diversidad de actividades que sostienen estas entidades: feedlots, agroindustria, vitivinicultura, biocombustibles y hasta alimentos balanceados para mascotas.

La producción, protagonista del congreso de Coninagro

Uno de los relatos más potentes fue el de Uncoga, cooperativa santafesina que integra a productores en un esquema de engorde a corral con venta directa de carne. “El feedlot no es una ocurrencia, es parte de una estrategia”, resumió su gerente general Javier Bordón. La entidad genera más de 1.000 empleos y articula producción y asociativismo como pilares de competitividad.

También se destacó la Cooperativa Colonia Liebig, de Corrientes, con más de un siglo de trayectoria yerbatera. Sus productos llegan a 24 países y procesan 28 toneladas por hora en su planta industrial. “En un país volátil, supimos aprovechar las oportunidades”, dijo Gerardo Stvass, resaltando la fortaleza de los valores cooperativos como soporte de la internacionalización.

«Las cooperativas fueron las que generaron el desarrollo económico de la provincia.» Carlos Banacloy, ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro.

Desde Córdoba, ACA BIO exhibió el alcance de la integración: 59 cooperativas y 20.000 productores que abastecen a la mayor planta de bioetanol del país, procesando 725.000 toneladas de maíz anuales. Los subproductos, como la burlanda, refuerzan la cadena alimenticia de tambos y feedlots. Un ejemplo de cómo el agregado de valor y la economía circular se consolidan en clave asociativa.

En Mendoza, la Cooperativa de Servicios Vitícolas y Enológicos mostró cómo acompaña a pequeños productores garantizando igualdad de acceso a tecnología y servicios. Y en Santa Fe, la Cooperativa Lehman sorprendió por su perfil innovador: trabaja con colaboradores de 22 años de edad promedio. Gestiona una planta que produce tres toneladas de alimentos balanceados por hora, con un impacto ambiental menor al de sus pares europeos reforzado gracias a un esquema propio de compensación forestal.

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, subrayó en su intervención que “las cooperativas fueron las que generaron el desarrollo económico de la provincia”. Su frase sintetizó el espíritu del Congreso, que dejó en claro que, más allá de coyunturas políticas y turbulencias financieras, el modelo cooperativo sigue siendo un motor de crecimiento territorial y arraigo.

El cierre, a cargo del vicepresidente de Coninagro, Marcelo Federici, reforzó ese mensaje: “Desde el sistema cooperativo podemos ser actores principales del desarrollo de la ruralidad. Queremos contagiar el asociativismo”.

Con la fruticultura del Alto Valle (calificada en amarillo en el semáforo de economías regionales presentado en el Congreso) el llamado cobra especial vigencia en la Patagonia. En tiempos de desafíos productivos y competitivos, el cooperativismo aparece como una herramienta histórica pero a la vez actual para sostener el desarrollo.