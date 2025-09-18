Guillermo Francos en el 8° congreso de Coninagro: «Sabemos hacia dónde va el Gobierno»

Representantes y referentes de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) celebra este jueves su octava edición del Congreso Internacional, con el lema «Las cooperativas, protagonistas del desarrollo argentino«. El evento, con cobertura exclusiva de Diario RÍO NEGRO, contó con la presencia de Guillermo Francos, Jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei. Sus declaraciones.

Guillermo Francos habló en el 8° congreso de Coninagro: «Todos sabemos hacia dónde va el gobierno»

Guillermo Francos, Jefe de Gabinete de Ministros, tomó la palabra este jueves al inicio del Congreso de Coninagro. «Argentina viene transitando cambios de rumbo permanentes, y no encontramos el camino de la prosperidad y la seguridad jurídica. Cuando uno hace un proceso reflexivo sobre los que nos pasa a los argentinos, hay que plantearse cuál es el problema. Milei lo hizo: es el desequilibrio fiscal. Eso es inviable», sostuvo.

Si bien Francos consideró que este es un momento complejo para el gobierno de Javier Milei, aseguró que el peor fue el día que asumió. «Sacamos 12 millones de personas de la pobreza«, sostuvo el funcionario, y agregó que «se hizo más de lo que se esperaba de un gobierno con una situación política débil«.

En ese sentido, el Jefe de Gabinete criticó las iniciativas parlamentarias que atentan contra el equilibrio fiscal, calificándolo «como el corazón de la lucha contra una crisis que existía antes de la asunción de este gobierno».

Siguió enumerando datos que dan cuenta de la mejora del sector agropecuario argentino, atribuyéndolo a la desregulación y a la baja de los impuestos. «Estamos pasando nubarrones y tormentas, pero el Gobierno está convencido de que la llave es el equilibrio fiscal. Todo lo otro es volver al pasado», cerró.

8° congreso de Coninagro: dónde y cuándo se desarrolla

Este jueves se inauguró el 8° Congreso Internacional de Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria), con asistencia de autoridades nacionales como disertantes y ante un nutrido público. El evento se celebra en el marco del 69° aniversario de la entidad.

La cita tiene lugar en el auditorio de la Bolsa de Cereales de la Ciudad de Buenos Aires, y se desarrolla durante este 18 de septiembre 2025.