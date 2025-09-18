Axel Kicillof expuso en el 8° congreso de Coninagro: «Javier Milei está a favor de los monopolios»

La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) celebra la octava edición de su Congreso Internacional, bajo el lema «Las cooperativas, protagonistas del desarrollo argentino«. El evento, en el marco del 69° aniversario de la entidad, es cubierto por Diario RÍO NEGRO de forma exclusiva. Uno de los oradores que generó expectativa fue Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuyas declaraciones repasamos a continuación.

Axel Kicillof habló en el 8° congreso de Coninagro: «Milei está a favor de los monopolios

Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, inició su discurso en el 8° congreso de Coninagro sosteniendo que la provincia que gobierna «es heterogénea y el corazón productivo de Argentina, es producción y trabajo».

Seguidamente marcó que «muchos están sorprendidos con el resultado de la elección. El interior de Buenos Aires tiene cerca de 4 millones de habitantes, y es igual de importante que el Conurbano para nosotros», sostuvo Kicillof con un claro guiño al sector agropecuario provincial. «Ganó el peronismo en Pergamino, Rauch, Junín y otros distritos rurales«, marcó el gobernador.

«Hay una macro desvinculada de la micro general«, marcó Axel Kicillof criticando la política económica del Gobierno nacional. «Hay una macroeconomía asociada a lo productivo, y a lo agropecuario, y otra financiera. Yo creo que este gobierno apuesta por una macroeconomía que no es para el desarrollo», apuntó el funcionario, y dijo que nunca escuchó al presidente Javier Milei hablar de la producción.

«Leí a todos los economistas de la escuela austríaca, y puedo decirles que no sirve para nada para la Argentina contemporánea. Igual Milei no aplica nada de esa escuela, menos mal», apuntó el gobernador. Siguió criticando al Gobierno nacional, asegurando que «trabajó para destruir a las cooperativas«. «Nunca vi un gobierno que defienda tanto la concentración económica como el actual. Es una particularidad del presidente Milei estar a favor de los monopolios«, agregó.

Cerró su alocución hablando de obra pública. «En Buenos Aires hemos trabajado fuerte en caminos rurales. Nosotros por primera vez destinamos fondos del gobierno provincial al sostenimiento de los caminos rurales«, aseguró, aclarando que eso sucedió pese a que es una competencia de los municipios.

8° congreso de Coninagro: dónde y cuándo se desarrolla

Ante un nutrido público, este jueves se inauguró el 8° Congreso Internacional de Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria), con asistencia de autoridades nacionales como disertantes. El evento se celebra en el marco del 69° aniversario de la entidad.

La cita tiene lugar en el auditorio de la Bolsa de Cereales de la Ciudad de Buenos Aires, y se desarrolla durante este 18 de septiembre 2025.