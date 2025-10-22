Cruce por la fiebre aftosa: la respuesta del campo a la funcionaria de Donald Trump que cuestionó el estatus sanitario argentino

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, salió al cruce de las declaraciones de la secretaria de Agricultura del gobierno de Donald Trump, Brooke Rollins, quien afirmó que la importación de carne argentina a Estados Unidos «no será mucha» porque «hay un problema de aftosa». La respuesta del dirigente fue contundente: «La señora está mal informada».

Las declaraciones de Rollins, realizadas en una entrevista con la cadena CNBC, generaron una rápida reacción en el sector ganadero argentino. Pino, en diálogo con Radio Mitre, defendió el estatus sanitario del país y aseguró que los dichos de la funcionaria son un error. «Hace más de 20 o 30 años que, por suerte, en Argentina no tenemos ningún problema con esa enfermedad que tanto daño le hace a la ganadería», enfatizó.

El titular de la SRA explicó que el estatus sanitario argentino es sólido, con zonas libres de aftosa con y sin vacunación, y que precisamente el programa preventivo es una muestra del compromiso del sector. «No tener la enfermedad y seguir vacunando de manera preventiva habla muy bien también de nosotros. Somos cuidadosos realmente con el tema», agregó.

La SRA sobre la decisión de Estados Unidos de comprar carne argentina: una «muy buena noticia»

Las afirmaciones de la funcionaria estadounidense se producen en un momento clave, mientras ambos países negocian un acuerdo comercial que podría ampliar la cuota de importación de carne argentina de las 20.000 toneladas actuales a unas 60.000 o 70.000 toneladas con arancel cero.

Pino interpretó el comentario como un equívoco y no como una postura política deliberada. «Vamos a creer que fue un error», insistió, al tiempo que calificó como una «muy buena noticia» la intención de Estados Unidos de comprar un mayor volumen de carne argentina.

Finalmente, el presidente de la SRA ironizó sobre la situación. «A veces la gente dice cosas y no chequea», apuntó sobre los dichos de Rollins. Y concluyó: «Hay que llamar a la señora y darle tranquilidad no más».