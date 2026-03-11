Cuál es el negocio familiar más antiguo de Argentina: su vínculo con el agro de la Patagonia desde el siglo XIX

Primer buque de pasajeros de la empresa Hamburg Süd, administrada por Antonio M. Delfino. El mismo fue bautizado Comodoro Rivadavia. Foto: gentileza.

Una investigación internacional realizada por Payroll Prices para identificar la empresa familiar activa más antigua en cada país del mundo ubicó a Delfino SA como el caso argentino.

La firma, hoy especializada en logística, transporte marítimo y servicios portuarios, mantiene una particularidad poco frecuente en el mundo empresario: conserva su estructura familiar original tras casi dos siglos de actividad ininterrumpida.

Su historia se remonta a 1838, cuando el inmigrante genovés Bernardo Delfino comenzó a operar en el Puerto de Buenos Aires, en un momento en que el comercio marítimo era la principal puerta de entrada y salida de mercancías del país que recién comenzaba a organizarse como Estado.

En aquellos años, Delfino recibía en el puerto a las embarcaciones provenientes del Reino de Cerdeña y organizaba el tráfico comercial hacia la otra orilla del Río de la Plata mediante goletas que conectaban con lo que hoy es Uruguay.

Antonio M. Delfino impulsó en 1899 la creación de la Línea Nacional del Sud, un servicio marítimo regular destinado a conectar Buenos Aires con los puertos patagónicos.

Gracias a su iniciativa y conocimiento del negocio marítimo, el emprendimiento ganó rápidamente prestigio entre los comerciantes de la época.

Con el tiempo, el negocio quedó en manos de su hijo Antonio Delfino, el primer integrante de la familia nacido en Argentina. Bajo su conducción, la empresa se consolidó como agente marítimo en el Río de la Plata y estableció vínculos con compañías internacionales como Hamburg Süd, una de las grandes navieras europeas de fines del siglo XIX, que eligió a Delfino para la recepción de sus buques en los puertos rioplatenses.

El crecimiento fue vertiginoso. En 1874, la empresa llegó a concentrar el 60% de la atención de los buques que arribaban al Puerto de Buenos Aires, pese a un contexto complejo marcado por bloqueos comerciales y conflictos políticos en la región.

Pero el verdadero salto estratégico llegaría poco después, cuando la empresa decidió mirar hacia el sur.

La conexión marítima con el agro de la Patagonia

A fines del siglo XIX, la Patagonia comenzaba a transformarse en una nueva frontera productiva para la Argentina. La expansión de la ganadería ovina y el crecimiento de la producción lanera generaban una demanda creciente de transporte para conectar esos territorios con los mercados internacionales.

En ese contexto, Antonio M. Delfino impulsó en 1899 la creación de la Línea Nacional del Sud, un servicio marítimo regular destinado a conectar Buenos Aires con los puertos patagónicos.

La iniciativa contó con el respaldo del gobierno nacional, que buscaba integrar económicamente los territorios australes al resto del país. Para ello se articuló una colaboración con la naviera alemana Hamburg Süd, que aportó barcos y experiencia en navegación.

Ganadería ovina en Río Negro, a comienzos del siglo XX. Foto: Libro Memorias de la Vieja Estancia Bernardo Lalo Martínez.

La nueva línea marítima permitió establecer servicios regulares de vapores hacia los puertos del sur, transportando pasajeros, insumos y mercaderías, pero sobre todo la producción agropecuaria patagónica, especialmente lana y cueros destinados a los mercados internacionales.

Años más tarde, la iniciativa evolucionaría hacia una estructura empresarial más amplia bajo el nombre de Argentina Compañía General de Navegación, consolidando una red marítima que fue clave para integrar a la Patagonia al comercio nacional y exterior.

En una época en la que las rutas terrestres eran escasas y el ferrocarril todavía no llegaba a muchas zonas del sur, estas líneas marítimas funcionaron como la principal infraestructura logística que conectó la producción ovina patagónica con el mundo.

De empresa marítima histórica a grupo logístico global

A lo largo del siglo XX, Delfino continuó ampliando su actividad y adaptándose a los cambios del comercio internacional.

En 1922, la empresa diversificó sus servicios hacia la organización de cruceros, eventos y convenciones internacionales, consolidando su presencia en el ámbito marítimo.

Uno de los episodios más emblemáticos de su historia ocurrió en 1934, cuando la compañía asistió en Buenos Aires al histórico dirigible LZ 127 Graf Zeppelin tras su cruce transatlántico.

Con el avance de la aviación comercial, el grupo dio otro paso clave en 1960, al crear su división de cargas aéreas, instalando oficinas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para gestionar transporte internacional por vía aérea.

Delfino SA sigue ligada al agro, pero ha ampliado notablemente su negocio. Foto: gentileza Delfino SA.

Durante las décadas siguientes, la empresa fortaleció su red de agentes internacionales y participó activamente en instituciones del comercio exterior como el Centro de Navegación Transatlántico y la Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional.

Con la globalización del comercio en el siglo XXI, el grupo incorporó nuevas herramientas tecnológicas para gestionar operaciones logísticas y ampliar su presencia regional. La compañía abrió oficinas en Montevideo en 2007 y en São Paulo en 2012, consolidando una red de servicios en el Cono Sur.

Hoy, bajo la marca Delfino Global, la empresa continúa operando en el transporte internacional de mercaderías —con especial foco en cargas perecederas como carnes y frutas— y en la logística de proyectos industriales, incluyendo el transporte de componentes para energías renovables.

A casi dos siglos de su fundación, la empresa creada por un inmigrante genovés en el puerto de Buenos Aires sigue activa y en manos de la misma familia, manteniendo una trayectoria empresarial que se entrelaza con la historia del comercio exterior argentino y con el desarrollo productivo de la Patagonia.

