Cuánto debe producir un campo para poder comprar una camioneta 0 km

Un informe del INTA Bordenave, elaborado por la Licenciada María Soledad Carrasco, muestra de una manera muy dinámica a través de gráficos cuál es equivalente en granos para poder adquirir una camioneta 4×4, doble cabina, con un motor de 258 cv, cuyo precio a diciembre de 2025 es de 68.000 dólares según cotización del Banco Central de la República Argentina.

A modo de ejemplo, el informe concluye que serán necesarias 353 toneladas de trigo, o 181 toneladas de soja para adquirir dicho vehículo, hoy considerado fundamental para desarrollar distintas labores en el campo, es decir es una herramienta de trabajo y hay que contar con este tipo de movilidad.

También está la comparativa de cuánta cebada o maíz hace falta para cubrir el valor de la pick up seleccionada.

Dicho informe también hace el cálculo en función de la compra de una camioneta 4×2 cuyo valor actual fue establecido en 35.800 dólares. Si querés saber que volumen de granos hay que vender para poder adquirirla podés mirar los gráficos que acompañan la nota.