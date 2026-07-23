Quini 6: pozo vacante y un acumulado histórico de $10.100 millones para el domingo

El Quini 6 volvió a concentrar las miradas de miles de apostadores en todo el país, tras la realización del sorteo número 3.392 en la noche del miércoles 22 de julio 2026. Durante la jornada, las combinaciones de bolillas resultaron complejas y las variantes Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron completamente vacantes al no registrarse tarjetas con el puntaje ideal.

De acuerdo con la información brindada oficialmente por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, este resultado de Quini 6 durante el sorteo del miércoles 22 de julio 2026 impulsó un fuerte salto en el pozo acumulado para el fin de semana.

Resultados del Quini 6: números ganadores del sorteo del miércoles 22 de julio 2026

El bolillero oficial de la Lotería de Santa Fe determinó la suerte de los participantes, a través de sus distintas alternativas de juego poceado. El desglose formal de las cifras extraídas en el sorteo 3.392 detalla las siguientes combinaciones:

Tradicional Primer Sorteo : 00 – 05 – 10 – 36 – 41 – 42 (Vacante)

: 00 – 05 – 10 – 36 – 41 – 42 (Vacante) La Segunda del Quini : 06 – 24 – 31 – 34 – 42 – 43 (Vacante)

: 06 – 24 – 31 – 34 – 42 – 43 (Vacante) La Revancha : 01 – 08 – 18 – 30 – 38 – 43 (Vacante)

: 01 – 08 – 18 – 30 – 38 – 43 (Vacante) El Quini que Siempre Sale: 02 – 07 – 20 – 23 – 44 – 45 (14 ganadores con 5 aciertos)

Como es habitual, la modalidad «Siempre Sale» brindó una respuesta efectiva repartiendo un pozo de $349,5 millones entre 14 cupones de todo el territorio nacional que alcanzaron cinco aciertos.

Próximo sorteo de la Lotería de Santa Fe: el pozo acumulado escala a $10.100 millones

Debido a que los montos mayores no hallaron dueño a mitad de semana, la Lotería de Santa Fe actualizó sus proyecciones comerciales para el sorteo número 3.393, programado para este domingo 26 de julio 2026 a las 21:15. En dicha edición, el Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de $10.100 millones.

Quienes busquen participar, pueden realizar sus apuestas seleccionando seis números (del 00 al 45) en cualquier agencia de lotería oficial. El sorteo se transmitirá en vivo a todo el país a través de la TV Pública, señales televisivas asociadas y por streaming en la cuenta de YouTube oficial del organismo santafesino.