El Gobierno extendió la quita temporal de retenciones a las carnes bovinas y avícolas 

El Gobierno amplió este lunes la quita temporal de retenciones a las exportaciones, y sumó las carnes bovinas y avícolas al beneficio que ya se había oficializado esta mañana para todos los granos y sus subproductos. El objetivo principal de la medida es “estimular y acelerar el ingreso de divisas” para reducir la tensión cambiaria.

La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de cuenta de X. “El Gobierno Nacional definió que habrá retenciones cero también para la exportación de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre de 2025. Este es el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos”, destacó el funcionario.

Según establece el decreto publicado en el Boletín Oficial para el sector de granos, el beneficio estará vigente hasta esa fecha o hasta que las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) alcancen un total de 7.000 millones de dólares. Se espera que el mecanismo para las carnes sea similar.

Como parte de esta estrategia, los exportadores beneficiados tienen como requisito liquidar al menos el 90% de las divisas obtenidas dentro de los tres días hábiles posteriores a la presentación de la DJVE. Con la ampliación del beneficio a la cadena cárnica, una demanda histórica del sector, el Gobierno busca fortalecer la competitividad y asegurar un flujo constante de dólares al sistema financiero.

El Poder Ejecutivo dispuso la suspensión de los derechos de exportación para los granos con el objetivo de fortalecer la oferta de dólares. La normativa estará vigente hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar los 7 mil millones de dólares en declaraciones juradas, en respuesta a la reciente alza del tipo de cambio a $1.515 y la consecuente pérdida de reservas por más de US$ 1.100 millones.