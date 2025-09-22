Javier Milei viajó a Estados Unidos para hablar en la ONU y reunirse con Trump en medio del respaldo financiero

El presidente Javier Milei partió este lunes a las 20:30 rumbo a Nueva York, donde encabezará una intensa agenda diplomática que incluye su intervención en la Asamblea General de la ONU y una bilateral con Donald Trump. El viaje se produce horas después de que el gobierno norteamericano anunciara un fuerte apoyo financiero a la Argentina, lo que impulsó a la baja el dólar y generó optimismo en los mercados.

El itinerario original estaba previsto para el domingo, pero el mandatario lo postergó un día para encabezar en la Casa Rosada una reunión de Gabinete y un encuentro con la mesa política oficialista. Allí, el clima cambió tras la ratificación de respaldo por parte del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y las señales positivas de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, informó Infobae.

El apoyo se traducirá en un préstamo destinado a reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda. La asistencia, según adelantaron funcionarios de ambos gobiernos, será «grande y contundente». Para Trump, Milei se consolidó como un socio estratégico en la región, lo que quedó reflejado en el tono del respaldo.

El Presidente viaja acompañado por una comitiva integrada por la secretaria general Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el asesor Santiago Caputo; el titular de Diputados, Martín Menem, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El cronograma de Javier Milei en Estados Unidos

El martes, Milei asistirá al discurso de Donald Trump en la 80° Asamblea General de la ONU y a las 12:45 mantendrá un encuentro bilateral con el mandatario estadounidense. Más tarde participará de la recepción oficial para los jefes de Estado.

El miércoles será el turno de su intervención en la Asamblea General, prevista para las 12:45, y por la noche recibirá el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, de manos del secretario del Tesoro norteamericano.

El jueves, en la última jornada de la gira, Milei tiene agendado un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y luego participará de la entrega del premio de la organización B’nai B’rith. También se reunirá con dirigentes del Congreso Mundial Judío y del Congreso Judío Latinoamericano.

Está previsto que el Presidente regrese a Buenos Aires el jueves a la noche, para aterrizar en la mañana del viernes 26.