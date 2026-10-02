Incendio en la casa de Leandro Paredes en Canning: cómo comenzó el fuego y qué daños provocó

En un hecho que generó inmediata preocupación en el mundo del deporte, este viernes 2 de octubre 2026, se confirmó que la residencia del mediocampista y capitán de Boca Juniors, Leandro Paredes, sufrió un incendio en las instalaciones del barrio cerrado Saint Thomas Este-Oeste, situado en la localidad bonaerense de Canning, partido de Esteban Echeverría.

El siniestro en la casa de Leandro Paredes, controlado con celeridad por personal del Destacamento N°2 de Bomberos Voluntarios de la zona, provocó daños materiales en un sector específico de la propiedad, sin registrarse personas lesionadas ni víctimas fatales, trayendo alivio a los simpatizantes xeneizes y a la comunidad del fútbol nacional.

Cómo comenzó el fuego en la casa de Leandro Paredes en Saint Thomas

De acuerdo con las primeras pericias técnicas, informadas por los bomberos intervinientes, las llamas se originaron en el área de un entrepiso técnico, espacio donde se encontraba instalada una caldera de calefacción central.

Gracias a la rápida alerta de los vecinos del country y a la oportuna respuesta del cuartel local, el fuego fue sofocado antes de que lograra propagarse hacia los dormitorios y la planta baja del inmueble.

Si bien el futbolista convive en ese domicilio junto a su esposa, Camila Galante, y sus tres hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro, los reportes oficiales preservaron la identidad de quienes se hallaban en el lugar al momento de desatarse el foco ígneo.

Tras el incidente, la pareja optó por mantener la reserva en sus perfiles digitales, habiendo compartido horas antes postales de una cena familiar que evidenciaban una jornada habitual previa al sobresalto doméstico.

El regreso al país de Camila Galante y la vida familiar de Leandro Paredes

La radicación en el corredor de Canning formó parte de la decisión de vida asumida por Leandro Paredes y Camila Galante, quienes contrajeron matrimonio en 2017 tras conocerse desde la infancia en el conurbano bonaerense.

Luego de una extensa etapa profesional en el fútbol europeo, con pasos destacados por Italia, Rusia y Francia, el núcleo familiar acompañó el retorno del volante para liderar el mediocampo boquense.

En paralelo a la carrera deportiva de su marido, Galante consolidó su propio proyecto empresarial al frente de su línea de cosmética.

Acumulando más de 1.7 millones de seguidores en plataformas digitales, reflexiona periódicamente sobre la exposición mediática, el resguardo de la intimidad y la importancia de proteger el entorno de sus hijos frente a las presiones del entorno público.