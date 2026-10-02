DNU 70 en la mira: el Gobierno enfrenta «14 días clave» y acelera las negociaciones con aliados para sostenerlo

El debate por la Ley de Tierras y el DNU 70 de Javier Milei se intensificó en la última semana. La oposición ya está lista para hacerle frente al oficialismo en el Congreso y le puso fecha a un próximo cruce que promete ser decisivo.

Días clave para el Gobierno por el DNU 70

En el oficialismo consideran que se inician dos semanas clave para el futuro del mega decreto que marcó el inicio de la gestión libertaria. Tras el fallo de la Corte Suprema sobre la norma territorial, los bloques opositores en la Cámara baja convocaron a una sesión para derogarlo, impulsando una discusión que buscarán vincular con iniciativas sobre endeudamiento y discapacidad.

Los sectores opositores que impulsaron la medida buscan articular los 133 votos que previamente acompañaron otros proyectos para así llegar a la mayoría que invalide el decreto. Entre sus puntos principales, el artículo 154 del DNU eliminó las restricciones relativas a la adquisición de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras.

Debido a que los decretos de necesidad y urgencia deben ser aceptados o rechazados en su totalidad, la eventual derogación del decreto implicaría la restitución de normas previas, tales como las leyes de Alquileres y de Góndolas, además de retrotraer medidas vinculadas a la política de cielos abiertos, los límites de precios en la medicina prepaga, la desregulación del servicio de internet satelital y la autorización para transferir acciones de Aerolíneas Argentinas.

Frente a este panorama, desde la Casa Rosada señalan que el bloqueo de la iniciativa de la oposición dependerá de las alianzas y apoyos parlamentarios que el Gobierno logre consolidar.

La estrategia del Gobierno

La agenda parlamentaria coincide con las gestiones del Ejecutivo para sellar consensos electorales y políticos con las provincias. Durante el Argentina Week en París, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunió con mandatarios subnacionales para avanzar en la formalización de alianzas estratégicas de cara a las próximas citas legislativas.

En ese marco, varios gobernadores expresaron públicamente su predisposición a articular un frente común con la Casa Rosada. El mendocino Alfredo Cornejo planteó que consolidar un bloque de 10 a 12 provincias resulta clave para la estabilidad política y el sustento electoral de la gestión nacional.

Por su parte, Rogelio Frigerio (Entre Ríos) remarcó la necesidad de sostener el rumbo económico y evitar el retorno a esquemas populistas, postura con la que coincidió el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al destacar la importancia de brindar previsibilidad y evitar altibajos profundos entre cada período de gobierno.

En tanto en el ámbito de la Cámara baja, el oficialismo evalúa distintas alternativas parlamentarias para responder a la convocatoria opositora. En el Gobierno no descartan que la oposición enfrente dificultades para alcanzar el quórum, pero sostienen que las negociaciones con los gobernadores representarán un escenario complejo debido a los intereses particulares de cada distrito.

Lo cierto es que el resultado de las negociaciones de las próximas dos semanas determinará si el Ejecutivo logra reunir los incentivos y votos necesarios entre las bancadas aliadas e independientes para evitar la derogación del decreto en el recinto.

Con información de Infobae