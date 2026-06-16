Créditos atados al valor del novillo: una herramienta que busca impulsar la producción ganadera

En un contexto donde el acceso al crédito sigue siendo uno de los principales desafíos para el sector agropecuario, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) presentó una ampliación de la línea de créditos en valor producto destinada a productores ganaderos.

La herramienta fue anunciada durante Expoagro 2026 y suma un nuevo destino de financiamiento: capital de trabajo para recría y engorde de hacienda. El objetivo es acompañar todo el ciclo productivo, desde la incorporación de los animales hasta su venta como novillos terminados, favoreciendo una mayor producción de carne por animal y por hectárea.

La propuesta busca resolver uno de los problemas históricos de la actividad: la necesidad de financiar procesos productivos largos cuyos ingresos recién llegan al momento de la comercialización.

Cuotas medidas en kilos de novillo



La principal característica de esta línea es que las cuotas se establecen en kilos de novillo y no en montos fijos de dinero.

Las nuevas líneas de crédito buscan reforzar el circuito productivo para lograr mayor cantidad de kilos al final de la cadena ganadera.



Aunque el financiamiento se otorga en UVA y contempla una tasa fija anual, el productor conoce desde el inicio cuántos kilos deberá devolver en cada cuota. El pago se realiza en pesos, tomando como referencia el valor del Índice Novillo del Mercado Agroganadero (INMAG).

De esta manera, la obligación financiera queda vinculada directamente a la evolución del producto que genera el propio establecimiento.

El sistema también incorpora una particularidad: si el precio del novillo evoluciona por debajo del índice de actualización del crédito, el plazo de devolución se extiende automáticamente. En cambio, si el valor del ganado aumenta por encima de ese índice, el préstamo se cancela en menos tiempo.

Tope de hasta $800 millones por productor



La línea permite financiar una amplia variedad de necesidades productivas vinculadas a la actividad ganadera.

Entre los destinos contemplados figuran la compra de vaquillonas preñadas o a servir, la retención de terneras para reposición de vientres, la implantación de pasturas, mejoras nutricionales, fertilización de campos y tecnologías para producción de forrajes.

A partir de esta nueva etapa también se incorporó el financiamiento para recría y engorde, incluyendo la compra de animales, alimentos, suplementos, granos, balanceados y gastos asociados al proceso productivo hasta la comercialización final.

El monto máximo alcanza los $800 millones por productor o empresa, convirtiéndose en una de las herramientas financieras de mayor alcance actualmente disponibles para el sector.

Los créditos destinados a inversión pueden otorgarse con plazos de hasta 60 meses, con posibilidad de extenderse hasta 84 meses según la evolución de la relación entre el valor del novillo y el índice de actualización.

En el caso del capital de trabajo, el plazo llega hasta 36 meses, con posibilidad de ampliación hasta 48 meses. Además, contempla hasta seis meses de gracia y cuotas mensuales, trimestrales o semestrales.

Más de $50.000 millones ya colocados



Los créditos en valor producto no son una herramienta nueva. Fueron lanzados al comienzo de la actual gestión de Gobierno para acompañar a los sectores ganadero, porcino, tambero y sojero.

Según los datos difundidos por el BICE, la operatoria ya acumula $50.000 millones otorgados, lo que refleja una importante adopción por parte de los productores que buscan financiamiento vinculado directamente al desempeño de sus actividades.

La ampliación anunciada en Expoagro apunta ahora a profundizar ese proceso, incorporando una herramienta específica para la recría y el engorde, dos etapas clave para incrementar la productividad y generar más kilos de carne.

Nuevos créditos para inversiones agroindustriales



Junto con la línea destinada a la ganadería, el Gobierno presentó además un esquema de financiamiento para proyectos de inversión de la industria agroalimentaria.

La herramienta está dirigida a actividades bovinas, porcinas, avícolas y lácteas, y permite financiar obras de infraestructura, ampliación de plantas, adquisición de maquinaria, equipamiento energético y sistemas de tratamiento de efluentes.

Para las PyMEs, los montos pueden llegar hasta $6.500 millones, con plazos de hasta 10 años y períodos de gracia de hasta dos años.

También se lanzó una modalidad de leasing para la compra de equipamiento industrial, vehículos y logística, con financiación de hasta el 100% del valor del bien y tasas bonificadas desde 19,45% anual en pesos.

Con estas herramientas, el Gobierno apuesta a estimular tanto la producción primaria como las inversiones industriales vinculadas a la cadena agroalimentaria, uno de los principales complejos exportadores del país.

Créditos en valor producto (ganadería)

Monto máximo: hasta $800 millones

Destino: cría, recría y engorde bovino

Plazo: hasta 60 meses (84 meses máximo ajustable)

(84 meses máximo ajustable) Capital de trabajo: hasta 36 meses (48 meses máximo ajustable)

(48 meses máximo ajustable) Gracia: hasta 6 meses

Cuotas: fijadas en kilos de novillo

Tasa: 8% anual

Créditos ya otorgados: $50.000 millones

Línea agroindustrial

Monto PyMEs: hasta $6.500 millones

Plazo: hasta 10 años

Gracia: hasta 2 años

Leasing: hasta 100% del valor del bien

Tasa bonificada desde 19,45% anual en pesos

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