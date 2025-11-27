Emergencia por sequía en Neuquén: el Programa de Refugos Ganaderos destina $315 millones para sacar hacienda improductiva del campo

El gobierno de la provincia del Neuquén pone en marcha el Programa de Refugos Ganaderos, una política pública orientada a fortalecer esta capacidad de adaptación de los sistemas ganaderos frente a las consecuencias del cambio climático, cuyos efectos – principalmente el déficit hídrico y la degradación de pastizales-vienen intensificándose desde hace más de 15 años.

Durante este ciclo productivo 2025/2026, se brindarán aportes no reintegrables (ANRs) que sumarán una inversión provincial de $315.000.000.

Impulsado por la secretaría de Producción e Industria, el programa busca mitigar los daños derivados de la variabilidad climática, especialmente la disminución de la oferta forrajera por escasez de agua que afecta directamente la productividad de la ganadería extensiva.

Promover la sustentabilidad integral del sector ganadero



A través del diseño e implementación de estrategias productivas se busca promover la sustentabilidad integral del sector, con especial atención al estrato de productores con mayor afectación por la emergencia por sequía (pequeños y medianos productores).

En este marco se propone acompañarlos mediante una compensación de Aportes No Reintegrables (ANR) por cada animal comercializado, como sostén comercial complementario al precio de mercado y fomentando así la descarga de los campos con signos visibles de erosión. Esto se logra con la extracción de hacienda improductiva; incrementando así la rentabilidad y optimizando el manejo nutricional de los rodeos, majadas y hatos, en función de la capacidad de carga de cada predio.

La descarga de los campos con escasez de pasturas es vital para continuar con la producción ganadera.



Para la primera etapa de ejecución se estimó un presupuesto de $315.000.000 (1 de octubre de 2025 al 15 de diciembre de 2025, “Subida a Veranadas”). Dos períodos posteriores, que abarcan desde el 16 de diciembre de 2025 hasta el 31 de Marzo 2026 “Estancia en Veranada” y desde el 01 de abril hasta el 30 de Abril “Bajada de Veranada” completan las etapas del Programa.

La secretaría de Producción e Industria estará a cargo de la gestión integral del Programa, con el IADEP como organismo financiero. Los recursos para su ejecución provienen de aquellos que el gobierno provincial ha puesto a disposición durante este período de emergencia y/o desastre agrario declarado con los mecanismos establecidos según la Ley Provincial 3117.

La importancia de bajar las cargas en contexto de emergencia



Dentro del período de Octubre a fines de Abril, la reducción de cargas es clave para garantizar una mayor resiliencia de los sistemas productivos.

“Este año, las subidas a veranada se están dando y programando de forma anticipada dada la acuciante situación de falta de pasto en las invernadas, esto atenta con la salud del pastizal para el verano, momento en el cual según los pronósticos de temperatura y pluviometría se agravará aún más la situación en comparación a años anteriores”, señaló el director de Ganadería, Carlos Caivano.

Asimismo se detalló que durante la estancia en la veranada, “que inicia aproximadamente a mediados de diciembre, los piños, hatos y rodeos van consumiendo las pasturas tiernas anuales y luego conforme avanza el verano pastorean las pasturas perennes, de menor valor nutritivo. Sin embargo, se prevé que el recorte hidrológico que se viene acumulando y la falta de disponibilidad de pasturas anticiparán las bajadas de veranada a mediados de marzo”.

Agregó que finalmente “por esas bajadas anticipadas se espera una menor recuperación de los campos de invernada para afrontar la campaña 2026”.

Beneficiarios



El programa está dirigido a productores ganaderos (personas humanas y jurídicas) dedicados a la ganadería bovina, ovina y/o caprina afectados por la emergencia por sequía y que acrediten la titularidad de su hacienda, mediante certificaciones reales o aprobadas por la autoridad de aplicación correspondiente.

El desarrollo de la actividad debe efectuarse en el territorio provincial, acreditando su situación de tenencia de la tierra. Además, deben contar con existencias ganaderas totales de hasta 1.500 unidades ganaderas menores (ugm) para el caso de venta de ovinos y caprinos, y con existencias ganaderas totales de hasta 500 unidades ganaderas mayores (UGM) para el caso de venta de Vacas y Equinos de refugo.

También podrán participar las asociaciones de pequeños productores y comunidades mapuches de Neuquén formalmente constituidas y en funcionamiento regular; invernadores, engordadores y otros intermediarios habilitados (o en proceso de habilitación por la dirección de ganadería) verificando que desarrollen la actividad dentro del territorio provincial.

Los interesados deberán informarse y tramitar el acceso al programa en las Agencias de Producción de cada zona.