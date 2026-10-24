Expo Bovinos 2026 en Junín de los Andes | Productores, funcionarios y fiscales debatieron la agenda rural

En el marco de la XV Expo Bovinos, la Sociedad Rural del Neuquén (SRN) llevó adelante la 11.ª Mesa de Trabajo del Campo Neuquino. Foto: gentileza.

En el marco de la XV Expo Bovinos, la Sociedad Rural del Neuquén reunió a productores, autoridades provinciales y representantes de la Justicia en Junín de los Andes para abordar tres problemáticas que afectan al campo: el acceso al agua para producir, los daños ocasionados por perros sueltos y la inseguridad rural.

El encuentro estuvo encabezado por la presidenta de la institución, Cecilia de Larminat, y el vicepresidente, Bertil Hoepke, junto a integrantes de la Comisión Directiva. La convocatoria incluyó a representantes de las áreas de Producción, Ambiente y Recursos Naturales, organismos técnicos y fiscales de distintas regiones de la provincia.

La agenda estuvo centrada en tres ejes, el aprovechamiento del agua para la producción agropecuaria, los daños ocasionados por perros sueltos y la seguridad rural, con especial atención a los delitos de abigeato y faena clandestina.

Agua para producir, uno de los reclamos del sector rural

Uno de los temas centrales fue la necesidad de adecuar los mecanismos de autorización y regularización de las captaciones de agua destinadas a la producción agropecuaria.

Desde la Sociedad Rural plantearon la importancia de simplificar los trámites y establecer permisos acordes con las diferentes escalas y modalidades productivas. También señalaron la necesidad de contemplar los beneficios ambientales de la retención y redistribución del agua en las cuencas hídricas de la cordillera y la precordillera.

A partir del intercambio, las secretarías provinciales de Ambiente y de Producción e Industria propusieron realizar recorridas técnicas en establecimientos rurales representativos de cada región durante las próximas semanas.

El objetivo será conocer las distintas situaciones en el territorio y, a partir de ese diagnóstico, elaborar propuestas para adecuar las normas vigentes.

Perros sueltos y daños a la producción ganadera

Otro de los puntos abordados fue el impacto de los perros sueltos sobre la actividad ganadera, la fauna silvestre y la salud pública.

Durante la reunión se acordó avanzar en una convocatoria que reúna a los organismos y actores involucrados para trabajar en una campaña de comunicación y concientización.

La propuesta apunta a construir una estrategia coordinada que permita informar sobre las consecuencias de esta problemática y generar consenso social para avanzar con medidas posteriores.

Desde el sector advirtieron que se trata de una situación compleja, que no tendrá resultados inmediatos y que requerirá continuidad en el trabajo conjunto.

Abigeato y faena clandestina, en la agenda con la Justicia

La seguridad rural también ocupó un lugar central en la mesa de trabajo. Los participantes analizaron los delitos de abigeato y faena clandestina, además de la necesidad de mejorar la prevención, los mecanismos de denuncia y las respuestas judiciales.

En este punto participaron el fiscal general de Neuquén, José Gerez, y fiscales jefes de distintas regiones: Matías Álvarez, de la región del Pehuén; Gastón Liotard, de la Comarca; Fernando Fuentes, del Alto Neuquén; y Gastón Ávila, de Los Lagos del Sur.

Los fiscales asumieron el compromiso de mantener un contacto directo y permanente con los productores de sus respectivas jurisdicciones, con el propósito de facilitar el seguimiento de las situaciones particulares de cada zona.

Además, se propuso organizar nuevas reuniones regionales entre los actores involucrados para mejorar la articulación y avanzar en respuestas más efectivas frente a los delitos que afectan a los establecimientos rurales.

La Mesa de Trabajo del Campo Neuquino busca avanzar en soluciones

La 11.ª Mesa de Trabajo del Campo Neuquino forma parte de una iniciativa de la Sociedad Rural para generar espacios de diálogo entre productores, organismos públicos y otros sectores vinculados con la actividad.

La intención es que estos encuentros permitan pasar del diagnóstico a medidas concretas, con acciones que puedan implementarse y evaluarse a corto y mediano plazo.

La reunión contó también con la participación del secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud; el subsecretario de Producción, Marcelo Zúñiga; el coordinador técnico de esa cartera, Carlos Caivano; el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori; el director del Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), Martín Monteverde; y representantes del Laboratorio de Zoonosis y Vectores y del Parque Nacional Lanín.

Desde la institución destacaron la importancia de sostener estos espacios de trabajo y coordinación para abordar dificultades que requieren continuidad y respuestas conjuntas.