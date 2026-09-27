Expo de Choele Choel: Río Negro afianza su modelo ganadero y apunta a la soberanía forrajera, mientras avanza un frigorífico para exportar carne a la UE

La apertura oficial de la 46° Exposición Agroganadera e Industrial de Choele Choel este domingo por la mañana puso de manifiesto el proceso de reestructuración institucional que atraviesa la entidad anfitriona.

En su discurso, el presidente de la Sociedad Rural local, Juani Segatori, enfatizó que responder a la historia de la institución exige interpretar el presente y construir previsiones de futuro. Al respecto, el dirigente confirmó que la entidad alcanzó el saneamiento financiero mediante una gestión transparente donde los balances se rinden de cara a los socios, remarcando que quienes administran tienen la responsabilidad ética de rendir cuentas públicamente.

En ese proceso de ordenamiento, la rural promovió la regularización de más de 60 trámites de marcas y señales para garantizar seguridad jurídica a la actividad, al tiempo que fortaleció sus vínculos con el Consejo Federal de la Sociedad Rural Argentina, la Federación provincial y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Discurso de apertura del presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel, Juani Segatori. Foto: Jorge Silva.



Segatori revalorizó asimismo la articulación con los siete municipios del Valle Medio, sosteniendo que la unidad regional respeta la diversidad de miradas y busca el beneficio directo de las familias, establecimientos y trabajadores que dependen del campo. Para afianzar este diálogo, anunció recorridas periódicas por las localidades vecinas.

En el plano social y educativo, la entidad cedió instalaciones a la Subsecretaría de Fauna provincial para potenciar las denuncias e investigaciones contra el abigeato y el vandalismo rural, al tiempo que abrió sus puertas al Centro Tradicionalista Fuerte de Avellaneda y al Centro de Equinoterapia.

Paseo de campeones en la 46° Expo Rural de Choele Choel.



Asimismo, se destacó la consolidación del Ateneo Rural para formar a las nuevas generaciones de líderes productivos, la incorporación de pasantes del CET 29 y el avance del convenio marco con la Universidad Nacional de Río Negro para concluir el laboratorio y la sala de necropsia del Hospital Veterinario. Sin embargo, la dirigencia rural dejó asentada la urgencia de concretar infraestructura básica: la reparación de los caminos rurales indispensables para el transporte de hacienda y producción, y la ampliación de la capacidad del tendido eléctrico en la región.

Una década de transformación ganadera y liderazgo genético



A su turno, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, valoró las coincidencias de diagnóstico formuladas por la dirigencia ruralista y ratificó la vocación de diálogo para encarar los desafíos pendientes.

El gobernador Alberto Weretilneck junto a productores ganaderos en la Expo Rural de Choele Choel.



Al repasar la trayectoria productiva reciente, el mandatario destacó la recuperación del sector tras la histórica sequía que provocó la mayor pérdida de capital económico de la historia provincial. En los últimos diez años, el rodeo bovino rionegrino se expandió de 400.000 a 700.000 cabezas en pleno crecimiento, logrando marcas récord de faena industrial con 170.000 animales anuales y elevando el índice de procreo y destete del 52% al 62%.

Un salto cualitativo sustancial se evidencia en la cabañería: la provincia pasó de contar con 10 cabañas a sumar 25 establecimientos que hoy obtienen galardones en la Exposición de Palermo y posicionan a Río Negro como el faro genético de la Patagonia y el país.

En este esquema, el Valle Medio ejerce una centralidad decisiva al concentrar el 50% de los engordes ganaderos provinciales y albergar 11.000 de las 50.000 hectáreas de maíz y verdeos implantadas en el territorio rionegrino.

Weretilneck subrayó que este proceso es mérito directo de los productores y cabañeros, en un contexto macroeconómico nacional favorecido por la estabilidad del tipo de cambio, la previsibilidad de las tasas de interés y la contención inflacionaria que alientan la inversión productiva.

Plan de USD 60 millones del BID para sustituir la importación de granos



A pesar de las metas alcanzadas en volumen y calidad genético-industrial, el gobernador señaló que la principal debilidad del sistema radica en la logística de nutrición animal. Río Negro padece un déficit anual de 103.000 toneladas de maíz que deben trasladarse desde el norte del río Colorado, representando una fuga neta de 22 millones de dólares anuales del circuito económico provincial. Para erradicar este sobrecosto de flete y potenciar la rentabilidad, la provincia proyecta incorporar de forma inminente al menos 10.000 hectáreas maiceras.

Alberto Weretilneck en diálogo con Río Negro Rural. Foto: Jorge Silva.



Para financiar esta expansión, el Gobierno provincial ejecuta un crédito internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 60 millones de dólares orientado a obras de riego y electrificación rural.

En el Valle Medio, la inversión alcanzará los 20 millones de dólares para optimizar el sistema de canales, resolver los drenajes críticos de zonas como El Salado y concretar la electrificación de la margen norte entre Choele Choel y Chimpay, lo que sumará 7.500 hectáreas bajo riego y beneficiará a 300 productores.

La gente de cabaña La Txapela posa con sus ejemplares premiados luego del paseo de campeones frente a autoridades y público en general. Foto: Miguel Vergara.



A ello se añade el proyecto en Negro Muerto, con 35 kilómetros de tendido eléctrico a partir de El Solito para poner en producción 12.000 hectáreas; la electrificación de 84 kilómetros de la margen norte entre Conesa y Guardia Mitre para incorporar 17.000 hectáreas con 148 productores beneficiados; y la modernización de compuertas y captación en el Valle Inferior.

En total, estas obras permitirán habilitar más de 50.000 hectáreas productivas, convirtiendo a Río Negro en un complejo agrícola-ganadero autosuficiente capaz de volcar excedentes de alimentos al mercado nacional y externo.

Apertura de mercados europeos, leyes estratégicas y crédito para maquinaria



El tramo final del encuentro estuvo marcado por anuncios clave para el comercio exterior y la gestión normativa del sector. Se confirmó que el frigorífico Solemar de Chimpay superó satisfactoriamente una nueva inspección técnica del Senasa, quedando a un paso de la habilitación para exportar carne vacuna de forma directa a la Unión Europea, sumándose a la oferta de la planta de Luis Beltrán.

Por otra parte, las autoridades repasaron el paquete de reformas legislativas aprobadas en conjunto con la Federación de Entidades Rurales, destacando la sanción de las nuevas Ley de Fauna, Ley de Marcas y Señales, y Ley de Carnes, herramientas legales orientadas a transparentar la faena de autoconsumo, frenar el abigeato y brindar previsibilidad.

Finalmente, el Gobierno provincial ratificó la vigencia de líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) de hasta 300 millones de pesos por máquina agrícola para la adquisición de equipos y sistemas de riego por pivote, complementadas con la aplicación del régimen de incentivos (RIMI) en los remates.

Con estos instrumentos, las autoridades reafirmaron que la provincia se encuentra estratégicamente preparada para abastecer dos de las mayores demandas globales del siglo XXI: energía y alimentos.

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