Recambio generacional, genética y producción: el futuro de los campos patagónicos quedó en debate en la Expo Rural Conesa

La Expo Rural de General Conesa reunió a productores, cabañeros y dirigentes del sector en su jornada de cierre. Foto: Luciano Cutrera.

La 37° Exposición Ganadera, Comercial e Industrial de Primavera y la 14° Exposición Nacional Patagónica de Hereford tuvo este domingo su acto central en la Sociedad Rural de General Conesa. Con productores, cabañeros, dirigentes rurales y autoridades provinciales, la jornada dejó sobre la mesa algunos de los principales desafíos que atraviesan al sector: el recambio generacional, la mejora genética, la producción de alimentos, el riego y la infraestructura.

El presidente de la Sociedad Rural de General Conesa, Gonzalo Guanes, fue el encargado de abrir los discursos y destacó el crecimiento de la exposición, la participación de los cabañeros y el trabajo realizado durante el año.

La genética patagónica fue protagonista en la Expo Rural Conesa

«Esta muestra ha convocado a la mejor genética patagónica, la raza Hereford y Angus. Es un orgullo recibir a los protagonistas de esta exposición, los cabañeros que hacen cientos de kilómetros para llegar hasta Conesa a mostrar y vender el resultado de un trabajo lleno de esfuerzo y pasión», señaló.

Guanes también hizo referencia al contexto que atraviesan los productores. «Como productores estamos acostumbrados a atravesar ratos difíciles. El clima no siempre acompaña, el mercado puede cambiar de un día para otro. Siempre nos hemos levantado y hemos seguido defendiendo lo que sabemos hacer, que es producir», sostuvo.

El Gran Campeón Macho, uno de los ejemplares destacados de la Expo Rural de General Conesa. Foto: Luciano Cutrera.

Uno de los puntos que más destacó fue el recambio generacional dentro de la institución. Guanes contó que este año se renovaron autoridades y que cinco de los 16 integrantes son nuevos.

«Una institución que no logra que sus jóvenes se involucren es una institución que le está poniendo fecha de vencimiento a su propia historia», planteó.

Y agregó: «No venimos a cambiar el rumbo, venimos a sostenerlo con los mismos objetivos, con el mismo compromiso que nos enseñaron».

En ese marco mencionó los vínculos construidos con escuelas de la zona y las actividades destinadas a acercar a los jóvenes al sector ganadero.

Weretilneck puso el riego y la producción de maíz en el centro de la agenda

El gobernador Alberto Weretilneck centró buena parte de su discurso en los números de la producción rionegrina y en los proyectos de infraestructura que, según explicó, buscan ampliar la superficie bajo riego.

El mandatario sostuvo que la provincia atraviesa un proceso de crecimiento en distintas actividades productivas.

«Cuando uno mira los índices y los resultados de la ganadería y agricultura en la provincia, estamos absolutamente claros de que estamos en presencia de un crecimiento permanente y sostenido de la actividad», afirmó.

Según los datos mencionados por el gobernador, Río Negro cuenta actualmente con una mayor producción de maíz y alfalfa, un crecimiento de la faena y mejores indicadores reproductivos.

El gobernador Alberto Weretilneck participó del acto central junto a dirigentes y referentes del sector productivo. Foto: Luciano Cutrera.

Uno de los principales desafíos que planteó fue reducir la dependencia de maíz producido fuera de la provincia.

«Hoy nos están faltando 103.000 toneladas de maíz para poder ser autosuficientes«, señaló.

Weretilneck sostuvo que la provincia destina cada año recursos para comprar maíz y otros productos proteicos que llegan desde otras regiones.

«Son 22 millones de dólares, casi 40.000 millones de pesos en maíz y en distintos productos de proteínas que tenemos que traer del norte a Río Negro», afirmó.

Frente a ese escenario, planteó como objetivo ampliar la superficie productiva bajo riego.

La genética patagónica, en el centro de la exposición

Durante el acto también se reconoció a cabañas que representaron a Río Negro y a la Patagonia en la Exposición Rural de Palermo 2026.

La distinción puso nuevamente en escena uno de los ejes que atraviesan la exposición: la evolución genética de los rodeos patagónicos.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, destacó precisamente ese proceso.

«Lo que tenemos en la mano, gracias a los productores, es algo muy importante. Estamos empezando a ver una gran mejora genética que se muestra en todos lados», sostuvo.

Para Pino, esa mejora tiene impacto directo sobre el desarrollo de la ganadería regional.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, destacó la evolución de la genética en la Patagonia. Foto: Luciano Cutrera.

«Esa mejora genética va a desarrollar, está desarrollando y va a seguir desarrollando y potenciando todo lo que es la ganadería en estas zonas donde a veces no es tan fácil producir», afirmó.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Castagnani, también tomó la palabra y señaló que el sector enfrenta un desafío productivo importante, aunque consideró que existen condiciones para ampliar la producción.

Entre los temas mencionados ubicó las obras de infraestructura necesarias para mejorar la competitividad productiva.

Castagnani también destacó el estatus sanitario de la producción argentina y la calidad genética alcanzada por los rodeos. «Tenemos una sanidad excelente reconocida a nivel mundial», afirmó, y agregó que el país cuenta con «las mejores cabañas» y con herramientas para afrontar los desafíos productivos.

20.000 hectáreas nuevas sobre la margen norte

Uno de los anuncios centrales del discurso estuvo relacionado con la electrificación de la margen norte del río Negro.

Weretilneck recordó la obra de la línea de 143 kilómetros que permitió mejorar el abastecimiento energético en la zona de Conesa y señaló que ahora la provincia avanzará con una nueva etapa.

«Ahora vamos por la segunda, que es el crédito que acabamos de obtener del Banco Interamericano de Desarrollo«, explicó.

«148 productores directos, 20.000 hectáreas nuevas van a estar habilitadas para poner en producción y para poder empezar a hacer riego», sostuvo.

El maíz y la alfalfa aparecen como cultivos estratégicos

Weretilneck planteó además que una de las principales enseñanzas de los períodos de sequía fue la necesidad de integrar agricultura y ganadería.

En ese esquema, el maíz y la alfalfa aparecen como cultivos estratégicos para aumentar la disponibilidad de alimento dentro de la propia provincia y reducir los costos asociados al traslado de producción desde otras regiones.

El mandatario también anunció líneas de financiamiento destinadas a sistemas de riego, maquinaria agrícola y otras inversiones productivas.

Mencionó créditos de hasta $400 millones para nuevos sistemas de riego y una línea de hasta $300 millones para la compra de maquinaria agrícola.

«Tenemos que transformar ese costo extra en una inversión»

En el cierre de su discurso, Weretilneck vinculó las obras de infraestructura con la posibilidad de ampliar la producción y generar nuevas inversiones privadas.

«Estamos tomando esta decisión de invertir este dinero porque estamos convencidos de que tenemos mujeres y hombres productores en la provincia que nos demostraron salir de la peor sequía», sostuvo.

El gobernador planteó que el objetivo es que Río Negro consolide su posición como una de las principales provincias productoras de la Patagonia.

«Yo estoy seguro que definitivamente Río Negro es la principal provincia productora agrícola y ganadera de toda la Patagonia», afirmó.

También vinculó el desarrollo agropecuario con la disponibilidad de energía y con el crecimiento de otras actividades económicas de la provincia.

Y cerró con una definición sobre el vínculo entre la tierra y el trabajo productivo: «La tierra nunca traiciona. La tierra nunca pierde».

El acto reunió al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; al titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Castagnani; al presidente de la Sociedad Rural de General Conesa, Gonzalo Guanes; y representantes del sector productivo provincial.

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