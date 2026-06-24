Exportaciones de hortalizas récord: alcanzaron los US$ 265 millones, la cifra más alta en los últimos 22 años

Las exportaciones de hortalizas argentinas registraron un hito histórico durante los primeros cuatro meses del 2026. De acuerdo con un informe elaborado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, en base a datos del INDEC, el sector generó ingresos por US$ 265 millones, alcanzando así su mayor récord de los últimos 22 años.

Esta cifra representa un crecimiento interanual del 17% en la facturación respecto al mismo período de 2025. En paralelo, el volumen de los envíos también acompañó esta tendencia alcista, al experimentar un incremento del 12% para totalizar 269.351 toneladas despachadas hacia los mercados internacionales.

El sólido desempeño exportador estuvo traccionado fundamentalmente por el complejo de hortalizas pesadas, sumado a un fuerte repunte en la comercialización de semillas.

Récord de exportación de hortalizas: los productos más vendidos

La canasta hortícola nacional mostró una clara tendencia hacia la diversificación, potenciando el agregado de valor en las distintas economías regionales del país. Entre los rubros que motorizaron este récord del cuatrimestre, el primer lugar en ingresos lo ocuparon las preparaciones de papa congelada, que registraron un aumento del 5% y superaron los US$ 110 millones, marcando un valor inédito para un primer cuatrimestre.

Muy de cerca le siguió el ajo fresco, que se consolidó como el principal motor de las hortalizas pesadas con un incremento del 21% y ventas por US$ 105 millones. Por su parte, las semillas hortícolas experimentaron un salto extraordinario del 84% en su valor, alcanzando los US$ 22,8 millones y anotando el monto más alto registrado desde el año 2004.

Las cebollas frescas también exhibieron un fuerte salto en la demanda internacional, con un aumento del 72% que se tradujo en ingresos por US$ 14 millones.

A este lote de productos líderes se le sumaron incrementos significativos en segmentos de menores montos. Los zapallos y calabazas registraron una suba del 57% en su valor, mientras que las zanahorias y nabos frescos o refrigerados crecieron un 55%. En tanto, las papas frescas o refrigeradas anotaron un alza del 7%.

Un caso particular destacado en el reporte oficial es el de la batata. Este cultivo logró retomar su dinámica exportadora luego de acumular varios cuatrimestres sin concretar ventas al exterior. Su regreso al mercado internacional marcó un récord absoluto tanto en valor como en volumen desde 2004, tras alcanzar despachos por 499 toneladas que generaron ingresos por 188.000 dólares.

Cuáles fueron los principales destinos comerciales

La demanda global de las hortalizas argentinas se concentró fuertemente en el continente americano y en Europa. Brasil se mantuvo y consolidó como el principal destino de compra del complejo exportador nacional.

El ranking de los mayores socios comerciales se completó con Estados Unidos, seguido por Chile, los Países Bajos, Uruguay, Paraguay y España.