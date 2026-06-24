El sistema con que un productor ganadero «duplicó» su campo en la puerta de entrada a la Patagonia

Ganadería en la Patagonia: la tecnología para duplicar la carga animal en la zona semiárida funciona. Foto: Contenidos CREA.

En muy pocos años Esteban Castro logró una transformación sustancial al implementar un manejo holístico de pastizales en un establecimiento de 340 hectáreas localizado en la localidad bonaerense de Carmen de Patagones.

Cómo un ganadero «duplicó» su campo en la puerta de entrada a la Patagonia

Luego de montar una red de bebederos en el establecimiento, a partir de 2021 comenzó a implementar un Pastoreo Racional Voisin (PRV) sobre campo natural, el cual consiste en dividir el campo en parcelas de una hectárea mediante cerramientos y pastorearlas con altas cargas animales, permitiendo así largos períodos de descanso para la recuperación del pasto.

“Desde entonces, esa tecnología de procesos hizo que se duplicara el campo: pasamos de sufrir déficits recurrentes a que nos sobrara pasto”, comenta Esteban, quien además gestiona un campo arrendado lindante de 600 hectáreas.

Luego de montar una red de bebederos en el establecimiento, a partir de 2021 Esteban Castro comenzó a implementar un Pastoreo Racional Voisin (PRV) sobre campo natural. Foto: Contenidos CREA.

Gracias a la disponibilidad de pasto, la gestión comercial del negocio pecuario cambió de manera drástica, ya que en la región semiárida argentina el valor de la hacienda suele estar directamente relacionado con el factor climático.

Cuando falta pasto debido a restricciones hídricas, las empresas ganaderas deben liberar campo para ajustar la carga animal a la oferta disponible de recursos forrajeros, lo que representa un problema si no existe un comprador en la zona, ya que el traslado de los animales hacia regiones con pasto se come buena parte de la operación

“La disponibilidad permanente de pasto en una zona tan compleja permite capturar oportunidades de compra de hacienda; gran parte del margen de la empresa pasó a explicarse por ese factor luego de las inversiones realizadas”, señala Esteban quien integra el CREA Holístico (región Semiárida).

«La disponibilidad permanente de pasto en una zona tan compleja permite capturar oportunidades de compra de hacienda; gran parte del margen de la empresa pasó a explicarse por ese factor luego de las inversiones realizadas.» Esteban Castro, productor ganadero de Carmen de Patagones.

Esteban, médico veterinario de profesión, complementa la actividad productiva con servicios sanitarios provistos a campos ganaderos de la región. “Muchos de los que me ofrecen hacienda son clientes y amigos, por lo que jamás negocio el precio. Si tengo capacidad en el establecimiento para recibir animales, acepto el ofrecimiento”, remarca.

Una vez a la semana, con la ayuda de un colaborador, arma las parcelas de 30 metros de ancho por 300 de largo, de manera tal de tenerlas disponibles. “Con ese sistema, entramos al campo, cambiamos los animales de parcelas en no más de quince minutos y luego seguimos brindando servicios veterinarios en la zona”, señala.

Con la ayuda de investigadores del INTA, Esteban realizó un relevamiento de las especies presentes en el establecimiento para poder determinar el volumen y la calidad de la oferta forrajera disponible.

Planes de expansión: más ganadería regenerativa en Carmen de Patagones

Con la renovación del contrato de arrendamiento en el campo alquilado por un plazo de cinco años, Esteban ahora está proyectando extender al mismo el sistema implementado en el campo propio.

“Toda la mano de obra para implementar la red de distribución de agua la hacemos nosotros, por lo que la inversión comprende la compra de los materiales”, comenta.

Esteban Castro ahora está proyectando extender el mismo sistema a cerca de 600 hectáreas alquiladas. Foto: Contenidos CREA.

El establecimiento cuenta con tres pozos que abastecen a cinco tanques interconectados, los cuales distribuyen agua a los bebederos localizados a una distancia del orden de los 50 metros uno del otro.

Durante el otoño e invierno se emplea el agua proveniente de dos pozos que aportan agua dulce, mientras que en el período estival se mezcla ese recurso con agua proveniente de la tercera perforación, que tiene agua con elevado contenido de cloruro de sodio.

Esteban ingresó al CREA Holístico en 2020. “Formar parte del grupo implica estar en permanente capacitación, además de aportar una red de contención en momentos difíciles, que son recurrentes en la región”, resalta.

“Tenemos integrantes que, cuando ingresaron al grupo, no sabían mucho de la actividad y actualmente tienen un conocimiento destacado en la materia y aplican innovaciones con mucha destreza; es una gran escuela la red CREA”, añade Esteban.

“La tecnología para duplicar la carga animal en la zona semiárida está probada y funciona. Lo que falta son créditos con tasas de interés acordes a la actividad para que pueda implementarse de manera masiva”, resume.

(*) Por Contenidos CREA.

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