Ganadería 2026 en Río Negro: el presidente de la Federación de Sociedades Rurales cuenta qué temas incluye la agenda de trabajo

La Federación de Sociedades Rurales de Río Negro renovó autoridades para el período 2025-2027 y reafirma su compromiso como el espacio institucional que nuclea a todas las sociedades rurales de la provincia y articula, a nivel nacional, con Confederaciones Rurales Argentinas. Desde esa doble pertenencia la entidad cumple un rol central en la promoción del desarrollo del sector y en la construcción de ámbitos de diálogo con organismos públicos y privados.

Así lo explica su flamante presidente, Leandro Ballerini, quien resume la misión institucional: “El rol es promover el desarrollo del sector, generar espacios de diálogo con diferentes instituciones y ser la voz de los productores. Si se quiere, la representación gremial y política de las rurales que la componen”.

Una agenda que mira a 2026



Luego de un período marcado por la discusión de la barrera sanitaria -tema que demandó gran parte del trabajo dirigencial bajo la gestión de Nora Lavayén-, la Federación proyecta una agenda integral para 2026, con ejes productivos claros en ganadería ovina y bovina. “La idea es tener una agenda conjunta que armaremos entre todos y llevarla a las autoridades provinciales y nacionales”, señala Ballerini a Río Negro Rural, remarcando la necesidad de previsibilidad y planificación para el sector.

Leandro Ballerini, presidente de la Federación de Sociedad Rurales de Río Negro.



Entre los problemas más urgentes, la sequía ocupa un lugar central. La provincia atraviesa emergencias hídricas generalizadas, con déficits de precipitaciones que en algunas zonas alcanzan entre el 60 y el 70%. “Venimos con sequías acumuladas, lo que no llovió de mayo a agosto después no lo tenés”, advierte el dirigente, subrayando la importancia estratégica de la lluvia y la nieve invernal para la recarga de napas.

La producción ovina, históricamente identitaria de amplias regiones de Río Negro, enfrenta lo que Ballerini define como “la crisis más grande de su historia”. A las condiciones climáticas se suman la presión de los costos, la pérdida de rentabilidad, los depredadores y la falta de mano de obra. “Hoy vamos corriendo atrás de los costos, recomponer stock cuesta muchísimo y para ser eficiente necesitás invertir, pero para invertir tenés que ser rentable”, sintetiza.

En ese contexto, la derogación de la Ley Ovina en junio de 2025 -tras 24 años de vigencia- significó un golpe duro para la actividad. “Con la Ley Ovina y Prolana se hicieron muchas cosas, fueron herramientas que sirvieron como aliciente para algo que estaba muy complicado”, recuerda el directivo rural. A nivel provincial persisten líneas de financiamiento para reproductores, captación de agua y suplementación, claves para la continuidad de pequeños y medianos productores.

Agua, inversión y escala



La problemática hídrica motivó la conformación de una mesa del agua en la Línea Sur, con participación de entes y rurales, para analizar estrategias y alternativas. Existen herramientas tecnológicas -perforaciones, bombas sumergibles, paneles solares- pero su implementación exige inversión. “Si sos un pequeño productor, sobrevivir el año ya es difícil y realizar inversiones se vuelve casi imposible”, admite Ballerini.

El diagnóstico de escala productiva es elocuente ya que la unidad ganadera económica ovina que permitiría sostener una familia tipo y un empleado se ubica entre 3.000 y 4.000 ovejas. Sin embargo, el promedio provincial no supera las 300 o 400 cabezas por productor. “Eso te muestra que el 80% de la producción ganadera está por debajo de la unidad económica, en una producción de subsistencia”, detalla.

En materia institucional, el presidente de la Federación destaca un vínculo fluido con el Gobierno provincial y las áreas específicas. “Hay buen diálogo; los reclamos se escucharon y se hicieron mejoras, aunque todavía falta”, afirma.

Ballerini destacó un vínculo fluído con el gobierno provincial pero destacó que «queda mucho por hacer».



Destaca que como productores y desde lo institucional “no tenemos que quedarnos en la crítica, hay que generar propuestas y ser protagonistas”. También resalta la importancia de la continuidad de las líneas de trabajo más allá de las coyunturas dirigenciales.

Finalmente, Ballerini reivindicó el valor social y territorial de la ganadería ovina: “Es muy loable el productor que generó arraigo y soberanía durante tantos años con la oveja, hay que defender todo ese trabajo”.