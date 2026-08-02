Femicidio en Mar del Plata: una falsa oferta de trabajo terminó con el crimen de una joven y hay dos detenidos

Femicidio en Mar del Plata: hallaron muerta a una joven que habían engañado con una falsa oferta de trabajo.

Juana Mailén Antonich, una joven de 24 años y madre de dos niñas, fue hallada asesinada en una playa de la zona sur de Mar del Plata luego de haber salido de su casa para asistir a una supuesta entrevista de trabajo que, según la investigación, formaba parte de un engaño. Por el caso fueron detenidos dos hombres de 26 y 27 años, mientras la Justicia intenta reconstruir las circunstancias del crimen.

El cuerpo de la víctima fue encontrado oculto debajo de un contenedor y envuelto en una sábana. El hallazgo fue realizado por su propio hermano, quien participaba de la búsqueda luego de que la familia perdiera contacto con ella.

La falsa propuesta laboral

De acuerdo con la investigación, la joven había sido contactada mediante Facebook con una oferta de trabajo. En el intercambio le indicaron que debía presentarse en un supuesto establecimiento denominado «Balneario Punta Mogotes Cero» y le solicitaron una fotografía para gestionar un carnet de ingreso.

Según relató María, madre de la víctima, el lugar mencionado no existía y todo formó parte de una maniobra para atraer a su hija.

«A ella la contactaron porque estaba buscando trabajo. Tiene dos hijas y necesitaba trabajar. Le dijeron que fuera a un balneario que no existe. La pasó a buscar un remisero y la llevaron engañada. Ahí la estaban esperando tres hombres más«, afirmó en declaraciones a medios locales.

La mujer explicó que su hija había aceptado la entrevista porque necesitaba ingresos para sostener a su familia. «Salió a buscar trabajo para darle de comer a sus hijas, comprar pañales para la más chiquita y llevarla al médico. Nada más que por eso», expresó.

Dos detenidos y una investigación en marcha

La Policía detuvo a dos sospechosos de 26 y 27 años que, según la investigación, se encontraban quemando pertenencias a pocos metros del lugar donde fue hallado el cuerpo.

La causa quedó a cargo del fiscal Carlos Russo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de Mar del Plata, quien aguarda los resultados de la autopsia mientras se analizan cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos de la víctima y de los acusados.

El reclamo de la familia

Los familiares denunciaron que, cuando perdieron contacto con la joven, intentaron radicar la denuncia por su desaparición en la Comisaría 16, pero les indicaron que debían esperar.

Ante esa situación, una amiga accedió a la cuenta de Facebook de Antonich y revisó la conversación con la persona que la había citado. Esa información permitió reconstruir el recorrido hasta la playa donde finalmente fue encontrada.

«Mi hijo encontró a su hermana. Debajo de uno de esos contenedores estaba envuelta en una sábana. La policía no hizo absolutamente nada«, sostuvo la madre.

Al mismo tiempo, pidió extremar los cuidados frente a este tipo de publicaciones. «Quiero que las chicas sepan que ese supuesto balneario no existe. Si las citan para una propuesta de trabajo en ese lugar o las pasa a buscar un remisero como parte del trabajo, desconfíen. Es todo una mentira», advirtió.

La investigación continúa para determinar cómo se produjo el crimen y si existieron más personas involucradas en la maniobra.