Encontraron muerta a una adolescente de Bariloche: se presume un caso de inhalación de monóxido de carbono

La familia de la adolescente llamó al 911 y acudió personal del hospital. Las maniobras de reanimación fueron infructuosas. Archivo

Una adolescente de 17 años fue hallada sin vida ayer por la tarde, en el interior de su habitación, en la casa familiar del barrio 84 Viviendas, en la zona Este de Bariloche. Los indicios apuntan a una pérdida de monóxido de carbono.

El hecho ocurrió la tarde del sábado, cerca de las 16, pero no trascendió hasta este domingo. Según fuentes extraoficiales, un familiar de la víctima dio aviso al 911 debido a que la joven se encontraba en el interior de la habitación y no respondía. Cuando acudieron al lugar, se debió derribar la puerta. La chica ya se encontraba sin signos vitales aunque le practicaron maniobras de reanimación.

El Ministerio Público Fiscal confirmó que intervino en el caso en un principio y la fiscalía de turno ordenó la autopsia, que se realizó esta mañana en el hospital zonal. La pericia médica arrojó que el cuerpo de la joven no tenía signos de criminalidad. Los detalles se mantienen en reserva debido a que se trata de una menor.

La principal hipótesis extraoficial es que se trató de un accidente por inhalación de monóxido de carbono. Testigos señalaron un «fuerte olor» cuando se logró acceder a la habitación donde se encontraba la joven, cuya identidad no trascendió.

Cómo prevenir accidentes con monóxido de carbono

El monóxido de carbono es un gas altamente tóxico que carece de olor, color y sabor, por eso cada año, ante la llegada del frío, se difunden hábitos preventivos para la protección de las familias.

Ventilación constante: es necesario ventilar los ambientes todos los días de manera obligatoria, incluso durante las jornadas con temperaturas más extremas.

Rejillas despejadas: monitorear que las rejillas de ventilación fijas se encuentren siempre libres de obstrucciones y limpias.

Control de la llama: verificar visualmente que la combustión de los artefactos sea de un color azul nítido; la presencia de tonalidades amarillas o anaranjadas es una señal inequívoca de mal funcionamiento.

Uso exclusivo de calefactores: abstenerse estrictamente de utilizar las hornallas o el horno de la cocina para calefaccionar los espacios del hogar.

Conductos libres: revisar de forma periódica que las vías y caños de evacuación de gases al exterior estén totalmente despejados y sin roturas.