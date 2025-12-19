Guardia Mitre necesita potencia eléctrica y pide respuestas del Banco Interamericano de Desarrollo

La naturaleza benefició los valles de Guardia Mitre con agua: en abundancia y de calidad. Ahora se espera que, de una buena vez, el hombre haga lo suyo.

Esa intervención es política y debe definir una línea de crédito internacional que permita la concreción de la obra de la línea eléctrica de media tensión entre Conesa y Guardia Mitre que -potencialmente- podría sumar unas 15.000 hectáreas bajo riego.

En la actualidad una veintena de productores irrigan unas 7.000 hectáreas con esfuerzo propio pero con costos bien diferentes, porque no es lo mismo regar con bombas a combustión que con bombas eléctricas.

Durante una reciente recorrida de funcionarios provinciales y técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), responsable del posible financiamiento, los productores dejaron en claro esa realidad.

Uno de ellos planteó que tiene una bomba alimentada a gasoil con un gasto de 25 millones de pesos para regar 200 hectáreas y otro pone en funcionamiento cinco bombas eléctricas para irrigar 700 y tiene el mismo gasto. Otro contó que su límite productivo lo pone el gasoil: 25.000 litros mensuales.

Además, el uso de bombas a combustión requiere otros desafíos como el transporte del combustible en zonas de difícil acceso y mano de obra especializada para el mantenimiento de los motores.

También dejaron en claro los beneficios. “El riego permitiría multiplicar por 100 el rendimiento por hectárea y por 60 la demanda de mano de obra” estimó un productor.

Las obras que la provincia de Río Negro busca concretar necesita de la aprobación del BID para un préstamo de 80 millones de dólares, con el visto bueno del Gobierno Nacional.

De ese monto, 12 millones se destinarán al “fortalecimiento y control y alertas tempranas de incendios forestales, por un pedido expreso del gobernador Alberto Weretilneck” según le dijo a Diario RÍO NEGRO Negro el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy.

Los 68 millones restantes son para potenciar “cuatro proyectos: la electrificación de Guardia Mitre, de Negro Muerto, en sus etapas 1 de 3 , de Colonia Josefa y sus canales de riego; y el canal Pomona-San Antonio para todo el desarrollo olivícola” agregó el funcionario.

“En total son entre 40.000 y 60.000 hectáreas que se buscan desarrollar a partir de este financiamiento del BID”.

En Guardia Mitre se trata de un mínimo de 3.000 hectáreas, en la etapa 1, pero “al dejar la electrificación sobre la calle, después viene la parte privada, si el propietario puede llevarla hacia adentro podemos llegar a las 15.000 hectáreas” sostuvo Banacloy.

El proyecto tiene la autorización de Nación para su revisión, uno de los pocos que superaron esa barrera y eso genera esperanza entre los productores de la zona, aunque no olvidan reuniones y anuncios anteriores. Mientras tanto continúan con diversificación productiva, porque además de carnes hoy se produce alfalfa, maíz, centeno, cebolla, zapallo y, hasta, alguna parcela de vid.

La zona de secano sigue en emergencia agropecuaria

No todo es agua y verde para la zona de Guardia Mitre: desde la barda hacia el Meridiano V se extiende la zona de secano afectada por la falta de lluvia. En los últimos sietr años, seis fueron con emergencia agrícola, incluido el actual que también tiene reconocimiento por parte de Nación.

En ese sector hay unas 400.000 hectáreas en 140 unidades productivas que se dedican a la ganadería, casi en exclusividad. Un dato pinta el difícil panorama: en la actualidad hay un 40% menos de madres que en 2022, según estimaciones.

Pero no pierden las esperanzas. Una mayor producción en el valle permitiría más granos y pastos para alivianar la zona de secano: “La esperanza es que esta vez suceda” dijo Juan Leyro Díaz, titular de la Sociedad Rural.