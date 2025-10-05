Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del domingo 5 de octubre de 2025

Conocé el pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro. (Foto: archivo Juan Thomes)

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 5 y madrugada del 6 de octubre 2025

Continúa el ingreso de aire frío sobre la madrugada con ascenso de la presión atmosférica. Vientos moderados hacia el oeste en disminución hacia el este con probabilidad de enfriamientos sobre la madrugada. En la costa aire húmedo con mínimas cercanas a los cero grados centígrados.

Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 5 y madrugada del 6 de octubre 2025

Cielo : mayormente despejado, mayormente nublado hacia el amanecer.

: mayormente despejado, mayormente nublado hacia el amanecer. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : regulares a moderados y fríos del sudoeste.

: regulares a moderados y fríos del sudoeste. Probabilidad de heladas

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 5 y madrugada del 6 de octubre 2025

Cielo : mayormente despejado, mayormente nublado hacia el amanecer.

: mayormente despejado, mayormente nublado hacia el amanecer. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : regulares a moderados y fríos del sudoeste.

: regulares a moderados y fríos del sudoeste. Probabilidad de heladas

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 5 y madrugada del 6 de octubre 2025

Cielo : mayormente despejado, mayormente nublado hacia el amanecer.

: mayormente despejado, mayormente nublado hacia el amanecer. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : regulares a moderados y fríos del sudoeste.

: regulares a moderados y fríos del sudoeste. Probabilidad de heladas

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 5 y madrugada del 6 de octubre 2025

Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : moderados a débiles y fríos del sudoeste.

: moderados a débiles y fríos del sudoeste. Probabilidad de heladas

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 5 y madrugada del 6 de octubre 2025

Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : moderados a débiles y fríos del sudoeste.

: moderados a débiles y fríos del sudoeste. Probabilidad de heladas

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 5 y madrugada del 6 de octubre 2025

Cielo : mayormente cubierto.

: mayormente cubierto. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles del sudeste.

: débiles del sudeste. Probabilidad de heladas: baja

baja Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.