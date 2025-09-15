Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del lunes 15 de septiembre de 2025

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 15 y madrugada del 16 de septiembre 2025



Continúa el ingreso de aire húmedo sobre la madrugada con aumento de la nubosidad y descenso de la presión atmosférica. Baja probabilidad de heladas.

Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 15 y madrugada del 16 de septiembre 2025





Cielo : parcialmente nublado a cubierto sobre la madrugada.

: parcialmente nublado a cubierto sobre la madrugada. Presión : en paulatino descenso.

: en paulatino descenso. Vientos : débiles del este rotando al sudeste.

: débiles del este rotando al sudeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 4 a 7ºC.

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 15 y madrugada del 16 de septiembre 2025





Cielo : parcialmente nublado a cubierto sobre la madrugada.

: parcialmente nublado a cubierto sobre la madrugada. Presión : en paulatino descenso.

: en paulatino descenso. Vientos : débiles del este rotando al sudeste.

: débiles del este rotando al sudeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 4 a 7ºC.

Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 15 y madrugada del 16 de septiembre 2025





Cielo : parcialmente nublado a cubierto sobre la madrugada.

: parcialmente nublado a cubierto sobre la madrugada. Presión : en paulatino descenso.

: en paulatino descenso. Vientos : débiles del este rotando al sudeste.

: débiles del este rotando al sudeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 4 a 7ºC.

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 15 y madrugada del 16 de septiembre 2025





Cielo : parcialmente nublado a cubierto sobre la madrugada.

: parcialmente nublado a cubierto sobre la madrugada. Presión : en descenso.

: en descenso. Vientos : débiles del norte rotando al nor noroeste.

: débiles del norte rotando al nor noroeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 5 a 8ºC.

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 15 y madrugada del 16 de septiembre 2025





Cielo : parcialmente nublado a cubierto sobre la madrugada.

: parcialmente nublado a cubierto sobre la madrugada. Presión : en descenso.

: en descenso. Vientos : débiles del norte rotando al nor noroeste.

: débiles del norte rotando al nor noroeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 5 a 8ºC.

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 15 y madrugada del 16 de septiembre 2025





Cielo : despejado a parcialmente nublado sobre la madrugada.

: despejado a parcialmente nublado sobre la madrugada. Presión : mayormente estable.

: mayormente estable. Vientos : moderados a débiles del nor noroeste.

: moderados a débiles del nor noroeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 6 a 9ºC.

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.