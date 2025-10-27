Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del lunes 27 de octubre de 2025

Conocé el pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro. (Foto: archivo Juan Thomes)

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 27 y madrugada del 28 de octubre 2025



Continúan las altas presiones con períodos de vientos del este, especialmente sobre el Alto Valle. Temperaturas cercanas a los cero grados centígrados durante la madrugada con probables heladas en momentos de calma. Hacia Valle Medio este y Valle Inferior se esperan vientos más débiles con mayor exposición al descenso de la temperatura.





Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 27 y madrugada del 28 de octubre 2025





Cielo : despejado.

: despejado. Presión : muy alta y estable.

: muy alta y estable. Vientos : moderados del noreste, a débiles hacia el amanecer.

: moderados del noreste, a débiles hacia el amanecer. Probabilidad de heladas .

. Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC.

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 27 y madrugada del 28 de octubre 2025





Cielo : despejado.

: despejado. Presión : muy alta y estable.

: muy alta y estable. Vientos : moderados del noreste, a débiles hacia el amanecer.

: moderados del noreste, a débiles hacia el amanecer. Probabilidad de heladas .

. Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC.

Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 27 y madrugada del 28 de octubre 2025





Cielo : despejado.

: despejado. Presión : muy alta y estable.

: muy alta y estable. Vientos : moderados del noreste, a débiles hacia el amanecer.

: moderados del noreste, a débiles hacia el amanecer. Probabilidad de heladas .

. Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC.

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 27 y madrugada del 28 de octubre 2025





Cielo : despejado.

: despejado. Presión : muy alta y estable.

: muy alta y estable. Vientos : moderados del noreste, a débiles hacia el amanecer.

: moderados del noreste, a débiles hacia el amanecer. Probabilidad de heladas .

. Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC.

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 27 y madrugada del 28 de octubre 2025





Cielo : despejado.

: despejado. Presión : muy alta y estable.

: muy alta y estable. Vientos : débiles del noreste con grandes períodos de calma.

: débiles del noreste con grandes períodos de calma. Probabilidad de heladas .

. Temperaturas mínimas probables: (-3) a 0ºC.

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 27 y madrugada del 28 de octubre 2025





Cielo : despejado.

: despejado. Presión : muy alta y estable.

: muy alta y estable. Vientos : débiles sudeste rotando al noreste.

: débiles sudeste rotando al noreste. Probabilidad de heladas .

. Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC.

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.