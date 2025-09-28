Inédito en Argentina: la llamativa manzana de pulpa roja que ya se produce en Río Negro

Los Álamos de Rosauer es el vivero autorizado para multiplicar la manzana Kissabel, una variedad que se distingue por tener la pulpa roja, considerada una novedad en Argentina. El Grupo Prima es el licenciatario exclusivo de este producto en el país.

La manzana de pulpa roja que se produce en el Alto Valle

El Grupo Prima (integrado por Patagonian Fruits y Moño Azul) posee la licencia exclusiva de la manzana Kissabel en Argentina y viene de tener su primera experiencia productiva con la variedad en el Alto Valle del río Negro. Adrián Gutiérrez, gerente de Producción Primaria Propia, explica: “Las primeras pruebas comerciales las iniciamos el año pasado, haciendo una validación con clientes en el mercado local, pero con proyección para poder exportar también«.

Manzana roja por dentro y por fuera. Foto: gentileza Grupo Prima.

El gerente del grupo anticipa que se viene un nuevo período de pruebas. «Este año vamos a tener nuestra segunda producción comercial, y estamos validando el comportamiento de las variedades no solo desde el punto de vista del color de la pulpa sino también de la conservación”, sostuvo.

Este novedoso fruto se encuentra aún en etapa de demoplot, siendo producido por la firma en seis hectáreas distribuidas entre las localidades rionegrinas de Mainqué y General Enrique Godoy. “La intención es poder escalarlo una vez que sea validado comercialmente y que estén cerrados todos los circuitos comerciales. Tenemos muchas expectativas con el producto porque es algo completamente diferente y muy atractivo”, marcó Gutiérrez.

Las flores de los manzanos Kissabel también son distintivas. Foto: gentileza Grupo Prima.

Según explica la empresa Moño Azul en su sitio web, el sabor de las manzanas Kissabel es intenso pero equilibrado, entre ácido y dulce, con una textura interior crujiente y jugosa. Además, explican que al tener el interior de color rojo, el jugo obtenido de estas manzanas es de color rosa, lo que las hace únicas.

El llamativo espectro varietal de manzanas en Argentina y la región

Juan Martín Rosauer, gerente administrativo y socio de Los Álamos de Rosauer, analizó el espectro varietal de manzanas más allá de estas innovaciones. En ese sentido, destacó a la manzana roja como una variedad llamativamente emblemática en Argentina y el Cono Sur.

“En ningún otro lugar del mundo se siguen plantando tantas manzanas rojas como acá. Al mercado argentino y al brasileño les gusta este producto, mientras que Europa va hacia las bicolores y busca sabor, crocancia y aroma. Las rojas son estéticamente muy lindas y se conservan bien, pero quedaron rezagadas a nivel internacional”, explicó.