La 37° Expo Rural de Conesa y 14° Exposición Nacional Patagónica de Hereford en un clic, un paseo por quienes hacen realidad la ganadería de la Patagonia

Expo Rural de Conesa. Productores, funcionarios y prensa juntos en un mismo espacio y con un mismo objetivo, mostrar lo que se hace en la Patagonia.

Cada exposición rural que se realiza en la provincia de Río Negro, en lo que es el circuito ganadero de primavera, viene acompañada de un desfile de funcionarios, productores y personalidades que, cada uno desde su lugar, aportan su granito de arena para que ese fin de semana en particular sea una fiesta del campo en cada localidad.

Este fin de semana en especial le tocó a General Conesa. Allí se celebró el tercer encuentro de este circuito, que estuvo precedido por Río Colorado y Viedma.

En ganadería se conocen todos, y eso refuerza en muchos casos lazos de amistad, y si algunos no llegan a esa profundidad de la relación personal, sí se puede hablar de un compañerismo y una camaradería por el solo hecho de pertenecer a la ganadería patagónica.

Para quienes no tienen la oportunidad de asistir a estos eventos, desde esta página queremos presentar a una mínima parte de los que hacen grande al sector. Un sector que hoy disfruta de las bondades de un reconocimiento a tanto esfuerzo, con precios que acompañan, con inversiones que apuntan a mejorar la infraestructura, con dedicación desde el gobierno para acercar cambios que ayuden a producir, y con las ganas que tienen todos de seguir incorporando genética para tener rodeos cada vez más competitivos.

En esta oportunidad se destacó nuevamente un hecho muy particular, como lo fue el gran desempeño de las cabañas patagónicas en la Exposición Rural de Palermo, coronado con el Gran Campeón Macho, de cabaña San Marón, y el Reservado Gran Campeón Macho, de cabaña La Txapela, entre otros.

Como dijo a Río Negro Rural Guillermo Ayerra, uno de los martillos de la muestra en General Conesa, eso es algo para destacar y hacer especial énfasis en lo que significa. «Ojo que eso es algo que no se logra todos los días», resumió Ayerra.

Pero además de charlas con los protagonistas hubo muchos encuentros dentro del predio con los que Río Negro Rural se topó de casualidad, algunos que «ayudó» a concretar y muchos otros que quedaron retratados porque lo ameritaba el peso de los artífices de este presente de la ganadería regional.

A continuación, los «clics» que pudimos rescatar de un fin de semana de fiesta en General Conesa:

Norman Catto, asesor genético de cabaña San Marón, Julián Lavayén, titular de cabaña La Laguna, y Ernesto Tito Ayling, cabaña La Media Luna.

Guillermo Ayerra, uno de los encargados de las ventas de hacienda en General Conesa. Foto: Luciano Cutrera

Julián Gonzalo, productor ganadero de Chubut, Daniel Biocca, otro de los martillos en General Conesa, y el gobernador Alberto Weretilneck, al pie del stand de Diario Río Negro.

El tradicional almuerzo del mediodía del domingo, cuando se premia a los ganadores de la Jura realizada el día anterior. Foto: Luciano Cutrera.

Discurso de apertura oficial de la Rural de Conesa, con la presencia de distintas autoridades habla el presidente de la Sociedad Rural local, Gonzalo Guanes.

Marina Facht, directora del Distrito 13 de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, presidente de la SRA y el productor Ernesto Tito Ayling.

Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rural Argentinas (CRA) junto al presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro Leandro Ballerini, los presidentes de las Sociedades Rurales de Conesa: Gonzalo Guanes, del Alto Valle: Baldomero Bassi, de Choele Choel: Juani Segatori, de Viedma: Rodrigo Nuñez, de Río Colorado: Pablo Castillo, integrantes del Ateneo de CRA y Daniel Lavayén, prosecretario 2° de CRA. Foto: Luciano Cutrera

Una imagen no tan común de ver: el gobernador Alberto Weretilneck, junto a los principales dirigentes de entidades rurales de la Argentina que se dieron cita en General Conesa. Carlos Castagnani (CRA) y Nicolás Pino (SRA)

Reconocimiento a Julián Lavayén, de cabaña La Laguna, por su participación en Palermo y por su trabajo como cabañero en General Conesa.

Reconocimiento a Gabriel Jaca, de cabaña La Txapela, por su participación en Palermo y por su trabajo como productor en Patagones.

Reconocimiento a Gabriel Seleme, de cabaña San Marón, por el desempeño de la cabaña en Palermo y su trabajo ganadero en Sarmiento, Chubut.

¿Ya visitaste nuestro mapa interactivo? Hacé click AQUÍ para acceder al Atlas Productivo de la Patagonia. Todas las notas y videos de Río Negro Rural en un solo lugar.

Seguí AQUÍ el canal de WhatsApp del suplemento Rural de Diario RÍO NEGRO, donde recibirás novedades y material exclusivo sobre el agro de Río Negro, Neuquén y toda la Argentina.