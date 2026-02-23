La bandejita de forraje verde hidropónico no va más, ahora es una cinta transportadora de 10 metros que permite 150 kilos de pasto diario

En zonas ganaderas donde conseguir alimento se pone difícil por las duras condiciones climáticas y por sequías recurrentes, cualquier idea es bienvenida para producir pastura para los animales.

La producción de forraje verde hidropónico en bandejas en sustrato de bagazo de cerveza fue la idea que se le ocurrió al emprendedor viedmense Juan Balogh y que hace algunos meses atrás Río Negro Rural publicó en sus páginas en papel y también en online.

Ahora, este emprendedor agregó un nuevo paso a su sistema y es la puesta en marcha de producción de forraje verde hidropónico sobre una cinta transportadora autolimpiante.

El sistema consiste en una tolva que va depositando la semilla según la cantidad establecida sobre la cinta transportadora y en condiciones ideales se puede contar con 150 kilos de pasto por día a partir de una semana desde la siembra hasta que comienza a producir.

Mucho ahorro de tiempo con esta innovación



De esta manera el trabajo que antes se hacía en 40 minutos aproximadamente, y que consistía en el llenado de las bandejas en cantidad, ahora se resuelve de manera automática en unos pocos minutos.

El forraje verde hidropónico es una buena alternativa cuando hay escasez de alimento.



Sobre el final de la cinta transportadora mientras el pasto que ya creció se va «cosechando» solo, en la otra punta de la cinta se van depositando automáticamente las nuevas semillas para comenzar el nuevo proceso.

Esta experiencia de pastura verde hidropónica sobre 10 metros de cinta transportadora se está desarrollando actualmente en un campo ubicado en General Madariaga, provincia de Buenos Aires.