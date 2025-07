La cabaña ganadera de Río Negro que hizo historia en La Rural de Palermo y vuelve con todo en 2025

Río Negro dirá nuevamente presente en la Exposición Rural de Palermo, la muestra más importante del campo argentino, y lo hará con una cabaña que ya dejó huella. La Cantera, establecimiento ubicado en Viedma y dedicado a la producción de genética bovina, competirá por quinto año consecutivo en la gran vidriera de la agroindustria nacional.

Según pudo averiguar este medio, La Cantera será una de las cuatro cabañas del Circuito Patagónico y una de las dos de Río Negro que viajarán a la Ciudad de Buenos Aires para competir, junto con Atigue (Juan A. Pradere, Buenos Aires), Don Fioto (Stroeder, Buenos Aires) y La Laguna (General Conesa, Río Negro). La información fue confirmada por Luciano Correndo, titular de la Regional Patagonia de la Asociación Argentina de Angus, y Walter Gualdesi, presidente de la Regional Patagonia Norte de la Asociación Argentina Criadores de Hereford.

La cabaña de Río Negro que busca campeonar otra vez

En esta edición de La Rural de Palermo, que se celebrará del 17 al 27 de julio, la familia Sosa de La Cantera presentará por primera vez tres animales en la competencia: un toro Hereford senior llamado Faraón, una vaquillona Hereford intermedia llamada Dinastía y un toro Angus categoría dos años menor llamado Máximo. “Vamos con las mejores expectativas, porque realmente creemos que este año llevamos tres animales que son tremendos”, aseguró Juan Manuel Sosa, uno de los titulares del establecimiento.

La preparación de estos reproductores es el resultado de un trabajo sostenido y exigente, basado (según Sosa) en un principio clave: el sobreesfuerzo. “Cuando vas a competir en Palermo, donde están los mejores animales del país, tenés que trabajar muchísimo en la crianza, la nutrición y el preparado. Muchas veces no hay domingos, creemos que si hacés un poco más, lográs un poco más”, afirmó.

«Dinastía», la reina con la que La Cantera saldrá a la pista en La Rural 2025. Foto: Juan Thomes.

La rutina comienza con la selección genética en el campo. Los terneros se destetan a los seis o siete meses, pasan un período breve en corral, y luego vuelven al pastoreo en campos de secano o bajo riego. “Ahora están en pastoreo de avena; después, cuando entran a preparación, se alimentan con silo de maíz, rollos de alfalfa o moa, y balanceado”, detalló. A ese esquema se suman prácticas como la inseminación artificial, repaso con toros y un sistema cerrado de pedigree, que La Cantera adoptó de forma integral para mejorar la calidad genética y el valor comercial de sus reproductores.

La edición de La Rural en que La Cantera hizo historia

El antecedente inmediato que motoriza el entusiasmo es la histórica actuación de 2023. Ese año, La Cantera llevó a Palermo un único animal: Emperador, un toro Hereford nacido y criado en Río Negro, que fue distinguido como Reservado Gran Campeón Macho, el premio más alto logrado hasta ahora por una cabaña rionegrina en ese evento.

“Desde ternero sabíamos que sería un toro distinto, que podía competir en esos lugares donde es tan difícil”, recordó Sosa. La experiencia fue inolvidable, no solo por el título, sino también por la devolución de Peter John Budler, jurado internacional, acerca de los animales finalistas: “Este es el mejor grupo de toros Hereford que he visto en mi vida. Cualquiera de estos toros podría ir a cualquier exposición del mundo y ganar”.

Emperador, el toro que llevó a La Cantera y Río Negro a lo más alto. Foto: gentileza SRA.

Ese reconocimiento, sin embargo, tuvo un costo emocional y económico: por la barrera sanitaria, Emperador no pudo volver a su cabaña de origen y debió ser vendido al norte del río Colorado. Aunque este año la normativa fue flexibilizada, Sosa confirmó que La Cantera mantendrá su decisión de no reingresar animales: “Es un compromiso con todos los años que se trabajó para tener un estatus sanitario diferenciado. Me gustaría volver con un animal, pero no lo vamos a hacer. Te cuesta mucho desprenderte, no solo por el cariño, sino porque llevás tu mejor toro, el que le haría bien a tu propio rodeo”.

La cabaña rionegrina en el tiempo

La historia de La Cantera comenzó como un proyecto familiar, derivado de la producción de terneros iniciada por el padre de los hermanos Sosa. A partir de la compra de sus primeros toros de pedigree y el impacto positivo en la descendencia, la familia decidió apostar fuerte por la genética. En 2014 inscribieron el prefijo en la Sociedad Rural Argentina, y en 2018 debutaron en exposiciones. Desde 2021 participan en Palermo de forma ininterrumpida.

El toro Hereford «Máximo» siendo preparado para la gran cita. Foto: Juan Thomes.

El presente de la cabaña está marcado por una transformación productiva, impulsada por la incorporación de 290 hectáreas bajo riego gracias a un canal construido junto a otros tres productores. En esos lotes ya se producen cultivos forrajeros y también cebolla, con la que se busca mejorar la estructura del suelo para siembras posteriores.

Sin embargo, esas tierras debutaron con un sorprendente rendimiento de 50.000 kilos de materia verde por hectárea de maíz picado. Con esta apuesta a la agricultura, buscan producir más cada vez más su propio alimento y avanzar hacia un modelo que integre cría, genética y engorde de animales propios.

“Ya producimos carne y queremos producir más”, resume Sosa, con una frase que sintetiza el horizonte de La Cantera que pretende tener 600 hectáreas bajo riego. En esa búsqueda, Palermo no es solo una competencia, sino también una vidriera estratégica. Tres animales, nacidos en Río Negro, irán esta semana rumbo a Buenos Aires con la aspiración de volver a poner al sur del Colorado en lo más alto de la genética bovina nacional.