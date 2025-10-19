La Expo Bovinos 2025 abre sus puertas en Junín de los Andes

Todo listo en Junín de los Andes para el comienzo de la Expo Bovinos 2025.

La Expo Bovinos 2025 abrirá sus puertas el próximo miércoles 22 de octubre y se extenderá hasta el viernes 24 con un nutrido programa de actividades de carácter gratuito, ideal para conocer un poco más de las actividades del campo y un ámbito de capacitación para los que ya están dentro del sector productivo.

Río Negro Rural dialogó con Cecilia de Larminat, presidente de la Sociedad Rural de Neuquén, para conocer cuál es la situación del sector en la previa a una de las dos exposiciones que se desarrollan en la provincia en materia ganadera.

“En cuanto a la Expo Bovinos 2025, tenemos un programa bien concreto y nutrido de tres días de actividades que incluyen exposición, jura, remate, charlas técnicas, la mesa del campo neuquino, donde vamos a estar sentados con las autoridades provinciales y con las referentes de cada área que nos involucra como producción, tratando la emergencia”, dijo la dirigente.

Una nueva expo rural en Junín de los Andes llega en los próximos días.



La emergencia a la que se refiere Larminat tiene que ver con dos aspectos muy puntuales para la producción ganadera neuquina.

Por un lado la parte productiva propiamente dicha, donde “la situación ganadera en la provincia en este momento, justo antes de la exposición Bovinas 2025, es bastante compleja debido a que estamos en una situación de sequía muy grave y que va a tender a agravarse con el paso de los meses llegando al verano”.

Según explicó la dirigente “esto pone a todos los productores en una situación de tratar de buscar las mejores herramientas para enfrentar esta crisis climática y que sus rodeos pasen la temporada de la mejor manera sin degradar los recursos naturales y tratando de tomar las medidas que cada uno pueda desde su condición”.

En este sentido Cecilia de Larminat destacó que “hay herramientas de manejo, lo que se está tratando es que se retiren o que se vendan animales improductivos de los campos para aliviar la carga y que ese animal de refugo no compita con el que está parido o preñada, criando o un lote de invernada para recriar”.

“Entonces desde ese punto estamos muy preocupados y ocupándonos de que cada campo pueda tomar las medidas necesarias y por eso en su momento se solicitó la declaración de emergencia al gobierno provincial que está presto a salir el decreto en estos días”, indicó la productora y dirigente rural.

Pero más allá de lo productivo está el tema de la emergencia ígnea, la posibilidad de incendios en la temporada estival es un riesgo latente cada temporada y se está trabajando en la prevención y capacitación de personal para actuar en caso de ser necesario.

Muestra de equipos y ataque rápido de incendios



En este sentido, el viernes a la mañana, la Fundación Tierras Patagónicas hará una demostración práctica en el predio de la Sociedad Rural de Neuquén, en la pista, mostrando y comparando distintos equipos de ataque rápido de incendios.

La ocurrencia de incendios en la época estival preocupa sobremanera a los ganaderos de Río Negro y Neuquén.



“La iniciativa busca responder a consultas recurrentes sobre ¿qué equipo nos conviene? ¿cuál es el mejor? Según las características de mi campo, de mi camioneta, de mi situación, ¿cuál elegiríamos? Entonces, bueno, vamos a tener varios modelos diferentes y los chicos de la Fundación Tierras Patagónicas lo van a estar comparando ahí con posibilidad de hacer preguntas”, indicó Larminat.

“También se abordarán otras temáticas referidas a las herramientas que se utilizan para los ataques de incendio, cómo preparar un vehículo, tenerlo listo para no estar buscando las cosas a último momento y perder tiempo. En fin, todo lo necesario para que la gente pueda sacarse las dudas de cómo estar preparado para una temporada de incendios que esperamos que no, pero creemos que va a ser complicada por las condiciones climáticas y de sequía que hay en la región”, expresó la productora.

Situación económica



El tema de la situación económica, por supuesto, también afecta. “Es un año complejo desde muchos aspectos. Si bien hay demanda por las categorías y los animales que uno produce, hay algunas categorías que es más difícil ubicar, como todo el refugo, y sobre todo en los pequeños productores que tienen ganado menor, es muy difícil ubicar las chivas viejas, las chivas flacas”, comentó Larminat.

“Entonces es necesario encontrar canales de venta y de comercialización que logren que salgan esos animales de los campos, pero que no sea una pérdida para el productor, sino que sea una fuente de ingresos para hacer inversiones o afrontar los gastos corrientes”, dijo la productora.

Concurso Tromen



Larminat destacó especialmente el desarrollo de la final del concurso Tromen de Recría Juvenil. Este concurso suma cada vez más participantes y este año hay dos categorías bien marcadas: la individual y la grupal.

La edición 2025 del Concurso Tromen promete una jura muy reñida en la pista.



En la individual, cada participante de Neuquén, Río Negro y Chubut presentará los animales que estuvieron acompañando durante seis meses en el proceso de recría y de preparación para pasar en la pista, mientras que la categoría grupal coincide con la presentación de las cuatro escuelas agrotécnicas de Neuquén, una de Chubut y una de Río Negro lo que promete una jura muy reñida y educativa.

Todo este proceso ayuda a los más jóvenes a foguearse y a prepararse en las rutinas del campo para que después puedan elegir continuar con la actividad ganadera o bien seguir nuevos rumbos.