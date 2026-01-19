Faena de bovinos en Río Negro y Neuquén: la caída se desaceleró en diciembre, pero 2025 cerró en rojo

La ganadería bovina del norte de la Patagonia es dual. Por un lado, da sobradas muestras de su eficiencia, posibilitada por la obtención de forrajes con altos rendimientos y destacada calidad. Por el otro, replica un fenómeno global y nacional que explica los altos precios de la hacienda y la carne: la escasez de oferta.

Una muestra de ello es la contracción en la cantidad de animales faenados en establecimientos habilitados en Río Negro y Neuquén por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Según se desprende de estadísticas oficiales, en diciembre se faenaron en ambas provincias 22.641 cabezas vacunas, lo que significa una caída interanual del 2,5% respecto de igual mes del año anterior.

Río Negro Rural con datos del Senasa.

Se trata del sexto mes consecutivo con números rojos en la comparación interanual, y el décimo en los 12 meses del 2025. Sin embargo, detrás de ese guarismo con signo negativo, se esconde una señal esperanzadora: es la menor caída interanual del semestre julio-diciembre. En noviembre, la contracción había sido del 9,8%.

Se observó una menor faena en la mayoría de las categorías en diciembre, pero hubo excepciones: se registró un incremento interanual en vaquillonas (+4,3%) y en vacas (+72,9%).

Menos bovinos faenados en el norte de la Patagonia en 2025

De esta manera, el año pasado acumuló una fuerte contracción interanual: en todo 2025 se han faenado en Río Negro y Neuquén 230.510 cabezas, un 10,1% menos respecto del 2024. Por lo dicho antes, el año cerró con la menor contracción interanual acumulada desde febrero.

Cabe aclarar que no todos los animales producidos en ambas provincias se faenan en las mismas: muchos animales son trasladados a otras jurisdicciones para su procesamiento. Además, es oportuno mencionar que lo acontecido en el norte de la Patagonia no es más que un reflejo de un panorama global y nacional: según el informe de faena y producción elaborado por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, noviembre había marcado el mes de menor faena en Argentina en cuatro años.

