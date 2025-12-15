La faena de bovinos en Río Negro y Neuquén cayó casi un 10% interanual en noviembre

La ganadería bovina del norte de la Patagonia es dual. Por un lado, da sobradas muestras de su eficiencia, posibilitada por la obtención de forrajes con altos rendimientos y destacada calidad. Por el otro, replica un fenómeno global y nacional que explica los altos precios de la hacienda y la carne: la escasez de oferta.

Una muestra de ello es la contracción en la cantidad de animales faenados en establecimientos habilitados en Río Negro y Neuquén por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Según se desprende de estadísticas oficiales, en noviembre se faenaron en ambas provincias 18.413 cabezas vacunas, lo que significa una caída interanual del 9,8% respecto de igual mes del año anterior.

Río Negro Rural con datos del Senasa.

Se trata del quinto mes consecutivo con números rojos en la comparación interanual, y el noveno en los 11 meses transcurridos del 2025. Sin embargo, el porcentaje de contracción se atenuó significativamente respecto de lo observado en el primer semestre.

Río Negro Rural con datos del Senasa.

La caída se observó en todas las categorías en noviembre, incluyendo novillitos (-8,5%) y vaquillonas (-1,1%). Como resultado de esta tendencia, el 2025 acumula una fuerte contracción interanual. En los primeros 11 meses del año, se han faenado en Río Negro y Neuquén 207.869 cabezas, un 10,8% menos respecto de igual período de 2024.

Cabe aclarar que no todos los animales producidos en ambas provincias se faenan en las mismas: muchos animales son trasladados a otras jurisdicciones para su procesamiento. Además, es oportuno mencionar que lo acontecido en el norte de la Patagonia no es más que un reflejo de un panorama global y nacional: según el informe de faena y producción elaborado por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, noviembre marcó el mes de menor faena en Argentina en cuatro años.

