La miel argentina ya se exporta a la Unión Europea con arancel cero

En un avance histórico para el comercio exterior argentino, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) certificó la primera exportación de miel bajo el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. El embarque corresponde a 22 toneladas de miel a granel pertenecientes a una firma entrerriana de Concordia.

La operación representa un hito para el sector, ya que es la primera en concretarse tras la eliminación del arancel del 17,3% que hasta el mes pasado gravaba las exportaciones de miel hacia el mercado europeo. El nuevo esquema comercial, vigente de manera provisional desde el 1 de mayo, abre el acceso a un mercado integrado de más de 700 millones de consumidores.

El acuerdo establece para el Mercosur una cuota anual de 45.000 toneladas de miel libres de aranceles. Para acceder a estos beneficios, los productos deben cumplir estrictos estándares de sanidad, trazabilidad y calidad alimentaria, aspectos en los que el SENASA cumple un rol central mediante controles de residuos y exigencias técnicas requeridas por la Unión Europea.

Además de la reducción arancelaria, el tratado impulsa la protección de las indicaciones geográficas y promueve estándares de sostenibilidad. En este primer envío, técnicos del Centro Regional Entre Ríos del SENASA supervisaron las salas de extracción, la planta de homogenización y los protocolos de muestreo.

Datos del sector apícola argentino





La apicultura tiene presencia en 22 de las 23 provincias argentinas.

La producción nacional supera las 75.000 toneladas anuales.

anuales. Argentina cuenta con más de 4 millones de colmenas declaradas.

Existen 1.200 salas de extracción habilitadas por el SENASA.

por el SENASA. Entre Ríos es una de las dos provincias más importantes del país en cantidad de colmenas y productores registrados.

y productores registrados. El acuerdo con la Unión Europea habilita una cuota anual de 45.000 toneladas de miel libres de aranceles.

libres de aranceles. La eliminación del arancel del 17,3% mejora la competitividad exportadora del sector.

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