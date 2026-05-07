La miel argentina ya se exporta a la Unión Europea con arancel cero
El acuerdo establece para el Mercosur una cuota anual de 45.000 toneladas de miel libres de aranceles. Este primer embarque partió de Entre Ríos y estuvo compuesto por 22 toneladas de miel a granel.
En un avance histórico para el comercio exterior argentino, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) certificó la primera exportación de miel bajo el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. El embarque corresponde a 22 toneladas de miel a granel pertenecientes a una firma entrerriana de Concordia.
La operación representa un hito para el sector, ya que es la primera en concretarse tras la eliminación del arancel del 17,3% que hasta el mes pasado gravaba las exportaciones de miel hacia el mercado europeo. El nuevo esquema comercial, vigente de manera provisional desde el 1 de mayo, abre el acceso a un mercado integrado de más de 700 millones de consumidores.
El acuerdo establece para el Mercosur una cuota anual de 45.000 toneladas de miel libres de aranceles. Para acceder a estos beneficios, los productos deben cumplir estrictos estándares de sanidad, trazabilidad y calidad alimentaria, aspectos en los que el SENASA cumple un rol central mediante controles de residuos y exigencias técnicas requeridas por la Unión Europea.
Además de la reducción arancelaria, el tratado impulsa la protección de las indicaciones geográficas y promueve estándares de sostenibilidad. En este primer envío, técnicos del Centro Regional Entre Ríos del SENASA supervisaron las salas de extracción, la planta de homogenización y los protocolos de muestreo.
Datos del sector apícola argentino
- La apicultura tiene presencia en 22 de las 23 provincias argentinas.
- La producción nacional supera las 75.000 toneladas anuales.
- Argentina cuenta con más de 4 millones de colmenas declaradas.
- Existen 1.200 salas de extracción habilitadas por el SENASA.
- Entre Ríos es una de las dos provincias más importantes del país en cantidad de colmenas y productores registrados.
- El acuerdo con la Unión Europea habilita una cuota anual de 45.000 toneladas de miel libres de aranceles.
- La eliminación del arancel del 17,3% mejora la competitividad exportadora del sector.
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