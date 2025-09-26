SUSCRIBITE
La siembra de maíz se acerca en Río Negro: el costo de hacer silaje y grano en la temporada 2025-2026

Un productor del Valle Medio compartió el costo de implantar y producir este grano según el propósito.

Alan Agustini

Por Alan Agustini

Maíz en la Patagonia. Foto: archivo Cecilia Maletti.

El maíz, uno de los cultivos más típicos de la zona agrícola núcleo de Argentina, ha demostrado tener un desempeño sobresaliente en el norte de la Patagonia, donde además se complementa con una demanda pujante gracias al crecimiento de la ganadería.

Este año se realizó en Viedma y cuatro localidades de la provincia de Buenos Aires un estudio con 11 híbridos de maíz, a fin de medir y comparar sus rindes. La localidad del Valle Inferior del río Negro logró los mejores resultados, extrapolables al Valle Medio y Alto Valle.

Con un rinde promedio de 26.055 kilos de materia seca por hectárea (kg MS/ha) en planta entera, Viedma encabezó el ránking y superó en un 46% a la localidad que se ubicó segunda; con un híbrido en particular, registró un rinde máximo de 35.228 kg MS/ha. Las tasas de digestibilidad y contenido energético en la capital rionegrina también superaron ampliamente los observados en las otras localidades.

El costo de hacer maíz en Río Negro

El Lic. José «Pepe» Sáenz compartió sus estimaciones de costo por hectárea de implantación de una hectárea de maíz en el Valle Medio del río Negro, y de producción tanto de silo de planta entera como de grano.

Cabe aclarar que estas estimaciones se obtuvieron en base a precios de contratistas y considerando que el agua es bombeada directamente del río, por lo que no se incluye canon de riego. Otra aclaración relevante que se tomó como referencia el precio de la tonelada de maíz antes de la suspensión temporal de retenciones a las exportaciones agrícolas y agropecuarias. «No ha variado tanto el cálculo, el rinde de indiferencia del maíz para silo oscilaría entre 7.800 y 8.300 kilos».

  • Costo del maíz para cortapicado
LABOREOS
CANTIDADPRECIO US$TOTAL US$
RASTRA DE DISCO370210
CINCEL18080
SIEMBRA18080
FUMIGADA21224
FERTILIZADA31236
TOTAL430
INSUMOS
SEMILLA1160160
FOSFATO MONOAMONICO1200,92110,4
UREA3000,6180
GLIFOSATO5420
ATRAZINA25,410,8
PICLORAN0,1571,05
2,4D ESTHER0,45,42,16
TOTAL484,4
RIEGO POR BOMBEO
REGADOR MAS 931 7 MESES200
BOMBEO200
TOTAL400
CONFECCIÓN DE SILO VALOR CÁMARA HOY
PRECIO30 TN40 TN50 TN60 TN70 TN80 TN
PRECIO POR HECTAREA310310310310310310310
PRECIO POR TONELADA11330440550660770880
SILOBOLSA 75 MTS REFORZADO400506683100116133
COSTO DE ENSILADO690816943107011961323
COSTO DE IMPLANTACIÓN1494,411494,411494,411494,411494,411494,411494,41
COSTO SEGÚN RINDE690816943107011961323
COSTO TOTAL SEGÚN RINDE2184,412310,412437,412564,412690,412817,41
COSTO POR TONELADA DE MATERIA VERDE0,0720,0550,0440,0360,0310,027
COSTO POR TONELADA DE MATERIA SECA0,210,160,1250,10,890,77
  • Costo del maíz para grano
LABOREOS
CANTIDADPRECIO US$TOTAL US$
RASTRA DE DISCO370210
CINCEL18080
SIEMBRA18080
FUMIGADA21224
FERTILIZADA31236
TOTAL430
INSUMOS
SEMILLA1160160
FOSFATO MONOAMONICO1200,92110,4
UREA3000,6180
GLIFOSATO5420
ATRAZINA25,410,8
PICLORAN0,1571,05
2,4D ESTHER0,45,42,16
TOTAL484,41
RIEGO POR BOMBEO
REGADOR MAS 931 7 MESES200
BOMBEO200
TOTAL400
COSECHA
COSECHA1180180
COSTO TOTAL1494,41
VALOR MAÍZ EN VALLE MEDIO180
RINDE DE INDIFERENCIA EN KG8300

