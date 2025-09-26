La siembra de maíz se acerca en Río Negro: el costo de hacer silaje y grano en la temporada 2025-2026
Un productor del Valle Medio compartió el costo de implantar y producir este grano según el propósito.
El maíz, uno de los cultivos más típicos de la zona agrícola núcleo de Argentina, ha demostrado tener un desempeño sobresaliente en el norte de la Patagonia, donde además se complementa con una demanda pujante gracias al crecimiento de la ganadería.
Este año se realizó en Viedma y cuatro localidades de la provincia de Buenos Aires un estudio con 11 híbridos de maíz, a fin de medir y comparar sus rindes. La localidad del Valle Inferior del río Negro logró los mejores resultados, extrapolables al Valle Medio y Alto Valle.
Con un rinde promedio de 26.055 kilos de materia seca por hectárea (kg MS/ha) en planta entera, Viedma encabezó el ránking y superó en un 46% a la localidad que se ubicó segunda; con un híbrido en particular, registró un rinde máximo de 35.228 kg MS/ha. Las tasas de digestibilidad y contenido energético en la capital rionegrina también superaron ampliamente los observados en las otras localidades.
El costo de hacer maíz en Río Negro
El Lic. José «Pepe» Sáenz compartió sus estimaciones de costo por hectárea de implantación de una hectárea de maíz en el Valle Medio del río Negro, y de producción tanto de silo de planta entera como de grano.
Cabe aclarar que estas estimaciones se obtuvieron en base a precios de contratistas y considerando que el agua es bombeada directamente del río, por lo que no se incluye canon de riego. Otra aclaración relevante que se tomó como referencia el precio de la tonelada de maíz antes de la suspensión temporal de retenciones a las exportaciones agrícolas y agropecuarias. «No ha variado tanto el cálculo, el rinde de indiferencia del maíz para silo oscilaría entre 7.800 y 8.300 kilos».
- Costo del maíz para cortapicado
|LABOREOS
|CANTIDAD
|PRECIO US$
|TOTAL US$
|RASTRA DE DISCO
|3
|70
|210
|CINCEL
|1
|80
|80
|SIEMBRA
|1
|80
|80
|FUMIGADA
|2
|12
|24
|FERTILIZADA
|3
|12
|36
|TOTAL
|430
|INSUMOS
|SEMILLA
|1
|160
|160
|FOSFATO MONOAMONICO
|120
|0,92
|110,4
|UREA
|300
|0,6
|180
|GLIFOSATO
|5
|4
|20
|ATRAZINA
|2
|5,4
|10,8
|PICLORAN
|0,15
|7
|1,05
|2,4D ESTHER
|0,4
|5,4
|2,16
|TOTAL
|484,4
|RIEGO POR BOMBEO
|REGADOR MAS 931 7 MESES
|200
|BOMBEO
|200
|TOTAL
|400
|CONFECCIÓN DE SILO VALOR CÁMARA HOY
|PRECIO
|30 TN
|40 TN
|50 TN
|60 TN
|70 TN
|80 TN
|PRECIO POR HECTAREA
|310
|310
|310
|310
|310
|310
|310
|PRECIO POR TONELADA
|11
|330
|440
|550
|660
|770
|880
|SILOBOLSA 75 MTS REFORZADO
|400
|50
|66
|83
|100
|116
|133
|COSTO DE ENSILADO
|690
|816
|943
|1070
|1196
|1323
|COSTO DE IMPLANTACIÓN
|1494,41
|1494,41
|1494,41
|1494,41
|1494,41
|1494,41
|1494,41
|COSTO SEGÚN RINDE
|690
|816
|943
|1070
|1196
|1323
|COSTO TOTAL SEGÚN RINDE
|2184,41
|2310,41
|2437,41
|2564,41
|2690,41
|2817,41
|COSTO POR TONELADA DE MATERIA VERDE
|0,072
|0,055
|0,044
|0,036
|0,031
|0,027
|COSTO POR TONELADA DE MATERIA SECA
|0,21
|0,16
|0,125
|0,1
|0,89
|0,77
- Costo del maíz para grano
|LABOREOS
|CANTIDAD
|PRECIO US$
|TOTAL US$
|RASTRA DE DISCO
|3
|70
|210
|CINCEL
|1
|80
|80
|SIEMBRA
|1
|80
|80
|FUMIGADA
|2
|12
|24
|FERTILIZADA
|3
|12
|36
|TOTAL
|430
|INSUMOS
|SEMILLA
|1
|160
|160
|FOSFATO MONOAMONICO
|120
|0,92
|110,4
|UREA
|300
|0,6
|180
|GLIFOSATO
|5
|4
|20
|ATRAZINA
|2
|5,4
|10,8
|PICLORAN
|0,15
|7
|1,05
|2,4D ESTHER
|0,4
|5,4
|2,16
|TOTAL
|484,41
|RIEGO POR BOMBEO
|REGADOR MAS 931 7 MESES
|200
|BOMBEO
|200
|TOTAL
|400
|COSECHA
|COSECHA
|1
|180
|180
|COSTO TOTAL
|1494,41
|VALOR MAÍZ EN VALLE MEDIO
|180
|RINDE DE INDIFERENCIA EN KG
|8300
Comentarios