La siembra de maíz se acerca en Río Negro: el costo de hacer silaje y grano en la temporada 2025-2026

El maíz, uno de los cultivos más típicos de la zona agrícola núcleo de Argentina, ha demostrado tener un desempeño sobresaliente en el norte de la Patagonia, donde además se complementa con una demanda pujante gracias al crecimiento de la ganadería.

Este año se realizó en Viedma y cuatro localidades de la provincia de Buenos Aires un estudio con 11 híbridos de maíz, a fin de medir y comparar sus rindes. La localidad del Valle Inferior del río Negro logró los mejores resultados, extrapolables al Valle Medio y Alto Valle.

Con un rinde promedio de 26.055 kilos de materia seca por hectárea (kg MS/ha) en planta entera, Viedma encabezó el ránking y superó en un 46% a la localidad que se ubicó segunda; con un híbrido en particular, registró un rinde máximo de 35.228 kg MS/ha. Las tasas de digestibilidad y contenido energético en la capital rionegrina también superaron ampliamente los observados en las otras localidades.

El costo de hacer maíz en Río Negro

El Lic. José «Pepe» Sáenz compartió sus estimaciones de costo por hectárea de implantación de una hectárea de maíz en el Valle Medio del río Negro, y de producción tanto de silo de planta entera como de grano.

Cabe aclarar que estas estimaciones se obtuvieron en base a precios de contratistas y considerando que el agua es bombeada directamente del río, por lo que no se incluye canon de riego. Otra aclaración relevante que se tomó como referencia el precio de la tonelada de maíz antes de la suspensión temporal de retenciones a las exportaciones agrícolas y agropecuarias. «No ha variado tanto el cálculo, el rinde de indiferencia del maíz para silo oscilaría entre 7.800 y 8.300 kilos».

Costo del maíz para cortapicado

LABOREOS CANTIDAD PRECIO US$ TOTAL US$ RASTRA DE DISCO 3 70 210 CINCEL 1 80 80 SIEMBRA 1 80 80 FUMIGADA 2 12 24 FERTILIZADA 3 12 36 TOTAL 430 INSUMOS SEMILLA 1 160 160 FOSFATO MONOAMONICO 120 0,92 110,4 UREA 300 0,6 180 GLIFOSATO 5 4 20 ATRAZINA 2 5,4 10,8 PICLORAN 0,15 7 1,05 2,4D ESTHER 0,4 5,4 2,16 TOTAL 484,4 RIEGO POR BOMBEO REGADOR MAS 931 7 MESES 200 BOMBEO 200 TOTAL 400 CONFECCIÓN DE SILO VALOR CÁMARA HOY PRECIO 30 TN 40 TN 50 TN 60 TN 70 TN 80 TN PRECIO POR HECTAREA 310 310 310 310 310 310 310 PRECIO POR TONELADA 11 330 440 550 660 770 880 SILOBOLSA 75 MTS REFORZADO 400 50 66 83 100 116 133 COSTO DE ENSILADO 690 816 943 1070 1196 1323 COSTO DE IMPLANTACIÓN 1494,41 1494,41 1494,41 1494,41 1494,41 1494,41 1494,41 COSTO SEGÚN RINDE 690 816 943 1070 1196 1323 COSTO TOTAL SEGÚN RINDE 2184,41 2310,41 2437,41 2564,41 2690,41 2817,41 COSTO POR TONELADA DE MATERIA VERDE 0,072 0,055 0,044 0,036 0,031 0,027 COSTO POR TONELADA DE MATERIA SECA 0,21 0,16 0,125 0,1 0,89 0,77

Costo del maíz para grano