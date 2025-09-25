Exportación de carnes avícolas y bovinas: siguen las retenciones cero hasta el 31 de octubre, aclaró el Gobierno

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que «el esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas» continuará sin cupo hasta el 31 de octubre próximo. Esto se diferencia con lo que ocurrido con granos donde desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informaron que ya se alcanzó el límite de los 7.000 millones de dólares establecidos por decreto.

La confirmación de la continuidad de la quita de retenciones para productos cárnicos, la realizó esta mañana Adoni, en su cuenta X:

El esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas continúa sin cupo hasta el 31 de octubre próximo.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) September 25, 2025

Qué dice el decreto sobre retenciones cero para carnes avícolas y bovinas

En cuanto a los productos cárnicos, el decreto 685/2025 que se publicó el martes en el Boletín Oficial indicó una alícuota de 0% del derecho de exportación con vigencia hasta el 31 de octubre de 2025, inclusive.

Marcó como plazos que los sujetos que exporten las mercaderías consignadas en el decreto «deberán liquidar al menos el 90 % de las divisas en un plazo comprendido entre la entrada en vigencia de la presente medida y hasta 3 días hábiles de oficializado el permiso de embarque correspondiente, ya sea por cobros de exportaciones, anticipos de liquidación y/o supuestos de prefinanciación y/o postfinanciación externa».

Se completó el cupo sobre la quita de retenciones en la exportación de granos

El miércoles ARCA señaló que luego tres días de vigencia, cerró la quita de retenciones a todos los cereales y oleaginosas tras completarse el cupo de US$ 7.000 millones establecido por el decreto 682/2025.

Indicó que alcanzado ese límite, se dio «de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto. A partir de ahora, solo podrán registrarse DJVE bajo el esquema vigente anterior al decreto 682/2025″.