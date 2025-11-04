La soja superó los 400 dólares y envía una señal favorable para la economía argentina

El precio internacional de la soja superó la barrera de los 400 dólares por tonelada en el mercado de Chicago, marcando su valor más alto en los últimos quince meses. Este incremento se proyecta como una señal alentadora para el mercado cambiario argentino y las perspectivas de ingreso de divisas.

La oleaginosa alcanzó los 411 dólares por tonelada para contratos de noviembre y 416 dólares para enero. Este avance, sostenido durante las últimas dos semanas, se explica principalmente por un nuevo acuerdo comercial alcanzado entre China y Estados Unidos.

El entendimiento entre el presidente estadounidense Donald Trump y su par chino Xi Jinping en su reciente reunión en Corea del Sur, reactivó las expectativas de grandes compras del grano, restableciendo un vínculo comercial afectado por la guerra de aranceles.

Por qué aumentó el precio de la soja: el acuerdo comercial clave

Según declaraciones del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, China se comprometió a adquirir 12 millones de toneladas de soja a Estados Unidos hasta enero. Además, el convenio establece que China comprará un mínimo de 25 millones de toneladas anuales a EE.UU. durante los próximos tres años.

Bessent también informó sobre acuerdos paralelos con naciones del sudeste asiático para la compra de 19 millones de toneladas adicionales de soja. Estas transacciones buscan reactivar un flujo comercial que se había visto casi detenido, a pesar de que China importó cerca de 27 millones de toneladas en 2024 de otras fuentes.

El impacto para Argentina y el mercado de la suba de la soja

Para Argentina, la suba del precio de la soja es importante. Se espera que este valor impulse el ingreso de divisas durante la próxima cosecha gruesa, programada para el segundo trimestre de 2026. Este flujo se sumará a los ingresos extraordinarios ya proyectados por la producción récord de trigo, cuyas divisas comenzarían a ingresar en diciembre.

La recuperación también se reflejó en los subproductos de la oleaginosa. En octubre, la harina de soja registró un incremento del 15% y alcanzó su valor más alto desde marzo. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) informó que el precio FOB para embarques desde la zona Up-River en diciembre se negoció a 340 dólares por tonelada, un 16% más que a principios de mes, mejorando el margen bruto de la industria y el ritmo de comercialización interna.

A pesar del optimismo general, un informe de la BCR titulado «La tregua EE. UU.-China dejó gusto a poco», señala que los 12 millones de toneladas de compras anunciadas hasta enero están en línea con los desembarcos habituales de soja americana en esos meses. Asimismo, el compromiso anual de 25 millones de toneladas se ubica por debajo del promedio de los últimos años, que fue de 30 millones de toneladas.

Analistas del sector también indicaron que el alza del precio se ve atenuada por una buena cosecha en Brasil, factor que modera la presión alcista global sobre la oleaginosa.

Con información de Noticias Argentinas e Infobae.