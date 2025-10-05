Las ventas de reproductores cerraron la 14° Expo Rural del Alto Valle

Con las ventas de reproductores y hacienda para invernada finalizó la 14° Exposición Rural del Alto Valle realizada en el predio de la Sociedad Rural en General Roca.

El último día del evento llegaron hasta el lugar el gobernador Alberto Weretilneck, el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro Carlos Banacloy y el Secretario de Ganadería de la Provincia, Norberto Tabaré Bassi.

Mientras recorría los corrales junto a Tabaré Bassi viendo la calidad de la hacienda que iba a participar de la jura, el ministro Banacloy visualizó la difícil situación que atraviesa esta zona a diferencia de las lluvias caídas días atrás en Conesa, Choele Choel, Guardia Mitre y Chimpay, por citar algunas localidades beneficiadas con las precipitaciones.

Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, en la inauguración oficial de la Expo Rural del Alto Valle. (Foto: Juan Thomes)



“Esta zona ganadera está muy complicada con el clima, en los últimos años le ha pegado muy mal, no llueve nada”, expresó Banacloy.

Por su parte, el gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia del circuito ganadero que comenzó en Río Colorado y finalizó ayer en Roca, como ocurre desde hace ya varios años en la Provincia.

«El circuito de exposiciones ganaderas de la provincia finaliza con 655 animales vendidos y un movimiento aproximado de 4.100 millones de pesos, sin contar lo que pase hoy acá, estamos muy contentos con el presente de la ganadería». Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, en la 14° Expo Rural del Alto Valle.

“Fueron 655 animales, un movimiento aproximado de 4.100 millones de pesos, la mejora en la genética de nuestras cabañas y un cambio de humor tras las lluvias después de la Exposición de Río Colorado que fomentaron otro panorama en la proyección de inversiones, con 20 millones por un campeón macho, 19 millones por una campeona hembra, estamos muy contentos por este presente de la ganadería”.

En el predio de la Sociedad Rural también hubo remate de hacienda para invernada. (Foto: Juan Thomes)



“En la provincia se viene dando un gran crecimiento en lo que es la genética, con 24 cabañas que marcan un ritmo que nos permite no envidiar nada a nadie, con un cambio generacional que suma gran cantidad de jóvenes a la actividad y permite continuar con lo que empezaron los mayores”, dijo el gobernador.

Expansión de la agricultura



El mandatario provincial también resaltó la “expansión de la agricultura en la provincia, que permitió que hoy estemos en 87.000 hectáreas cultivadas con alfalfa, maíz y distintas pasturas que nos permiten pensar en autoabastecernos de granos” .

Baldomero Bassi, presidente de la Sociedad Rural del Alto Valle y el gobernador Alberto Weretilneck.



Recordó que hace cinco años atrás “el 50% de los granos venían de afuera de la provincia y hoy solo es un 25% lo que necesitamos comprar, eso nos da una fortaleza y una autonomía importante”.

En el predio de la Sociedad Rural también estuvo presente Nora Lavayén, presidenta de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, quien dijo que estuvo presente en todo el circuito de exposiciones y “no podía dejar de acompañar en esta oportunidad a la gente del Alto Valle”.

Al igual que en las rurales de Conesa y Choele Choel, Lavayén volvió a recibir el agradecimiento de los productores ganaderos por su compromiso con el sector y las gestiones realizadas desde que asumió en la Federación.