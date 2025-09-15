SUSCRIBITE
Rural

Los desafíos del sector lanar de Río Negro, en la voz de un productor: «Ya llevo 30 años y la vamos remando»

Una de las actividades emblemáticas de la Patagonia atraviesa una situación dura, marcada por la sequía, la escasez de mano de obra, y la coyuntura comercial e institucional.

Redacción

Por Redacción

Día del Productor Lanero.

El 15 de septiembre se celebra el Día del Productor Lanero, una fecha que reconoce a quienes sostienen una de las actividades históricas de la Patagonia. En la región sur de Río Negro y en el norte neuquino, la producción ovina no solo representa una tradición centenaria, sino también una fuente de identidad.

Escuchá la nota a Marcelo García en «El Diario del Mediodía» por RÍO NEGRO RADIO:

En diálogo con este RÍO NEGRO RADIO, Marcelo García, productor de Ingeniero Jacobacci y cuarta generación en el rubro, compartió la realidad del sector. Con tres décadas de experiencia en la actividad, asegura que, pese a la pasión por el oficio, los desafíos se multiplican. «Yo ya llevo 30 años, siempre tratando de mejorar con todos estos vaivenes económicos y políticos, la vamos remando», afirmó el ganadero.

Los desafíos de la producción lanar en Río Negro

Estos son algunos de los principales problemas, en palabras de García, que limitan y amenazan la producción lanera de Río Negro.

  • Sequía prolongada: hace 25 años que las precipitaciones están por debajo del promedio histórico. Hoy caen apenas 80 a 90 milímetros anuales frente a los 280 históricos. Esto reduce pasturas, merma aguadas y complica la cría. En lo climático, sin embargo, destacó como algo positivo que este invierno ha sido más benigno: en los días más fríos, los productores deben lidiar con heladas intensas, rompiendo escarcha en aguadas para mantener al ganado.
  • Mercado internacional inestable: la lana rionegrina se exporta principalmente a Europa y, en menor medida, a China. Aunque los precios actuales son «aceptables», sin certificaciones de bienestar animal y calidad, el producto pierde valor y acceso a los principales mercados. El escenario global, atravesado por guerras y vaivenes económicos, complica la situación.
  • Falta de mano de obra: los jóvenes prefieren empleos en minería o petróleo, mejor remunerados, lo que deja a los campos sin recambio generacional. La escasez de trabajadores facilita el avance de depredadores y contribuye a la caída del stock ovino.
  • Depredadores en aumento: pumas, zorros y jabalíes generan pérdidas crecientes. El avance del guanaco, considerado una “plaga difícil de manejar”, compite por el alimento con las ovejas.
  • Barrera sanitaria y carne ovina: la imposibilidad de exportar cordero a Chile, tras la flexibilización de la barrera sanitaria afecta la competitividad rionegrina. El excedente de carne en otras provincias (principalmente Santa Cruz) podría presionar a la baja los precios locales.

Pese a este panorama complejo, García apuesta por la innovación: trabaja en engorde de ovinos y en la comercialización de carne envasada en alianza con un matadero regional. También busca mejorar la finura y calidad de la lana, para acceder a nichos de exportación con certificación.

“Son muchos los puntos que complican la producción, pero hay que reinventarse. Yo soy feliz con esta actividad, me gusta mucho”, asegura.


