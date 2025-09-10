Barrera Sanitaria: la jueza federal de Tierra del Fuego aclaró que su fallo sólo rige en esa provincia

La jueza federal de Tierra del Fuego, Mariel Borruto, precisó en un fallo en el ratificó la vigencia de la prohibición del ingreso de carne con hueso del norte del río Colorado a esa provincia, que esa medida sólo rige en Tierra del Fuego.

La aclaración pone blanco sobre negro sobre un tema que generó diversas interpretaciones desde que se conoció su primera decisión, el miércoles pasado.

Río Negro y Neuquén están dentro de las provincias que esperan una decisión sobre dónde regía el fallo de la jueza federal fueguina.

De hecho en Río Negro, el domingo pasado en la muestra ganadera de Río Colorado, tuvo un clima de fuerte tensión política y reivindicación productiva, marcada por el rechazo a la Resolución 180 que flexibilizó la barrera sanitaria patagónica.

Ese día el gobernador Alberto Weretilneck acusó a Nación de “mentir y estafar a los consumidores”, mientras que el presidente de la Sociedad Rural local, Pablo Castillo, advirtió que el departamento arrastra pérdidas millonarias por la sequía.

En su escrito de este miércoles, la magistrada indicó que ante un planteo presentado por Senasa, correspondía aclarar que su decisión de hacer lugar al amparo presentado por la Asociación Rural de esa provincia, aceptando la medida cautelar y suspendiendo por treinta días los alcances de la Resolución 460/2025 dictada por Senasa, en la que se flexibiliza el ingreso de carne con hueso desde el norte de la Patagonia hacia el sur, solo rige en Tierra del Fuego.

«Se aclara que la misma consiste en la suspensión del ingreso, a la provincia de Tierra del Fuego, de material reproductivo, carnes y productos cárnicos susceptibles a la fiebre aftosa, provenientes de las Zonas Libres de ella con vacunación», indicó la magistrada federal.

En lo atinente al alcance territorial, la jueza Borruto indicó en su resolución que «se circunscribe únicamente a la provincia de Tierra del Fuego, en tanto ha sido éste el objeto de la acción promovida (…) manteniéndose vigente el plazo de 30 días (…) sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en función del recorrido y la prosecución del proceso».